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Коаліція з Leopard запрацювала, - Резніков

Він подякував за ухвалене рішення Шольцу та Пісторіусу.

Коаліція з Leopard запрацювала, - Резніков
Фото: U.S. Army Europe

Коаліція щодо танків Leopard запрацювала всього через 120 годин після засідання Контактної групи з питань оборони України в німецькому Рамштайні.

Про це у Twitter повідомив керівник Міністерства оборони України Олексій Резніков.

“Через 120 годин після Рамштайн-8 ми отримали схвалення на Leopard! Коаліція з Leopard із партнерами запрацювала! Leopard добре виглядатимуть в Україні”, - написав він.

Резніков також подякував за ухвалене рішення канцлеру ФРН Олафу Шольцу та своєму німецькому колезі Борису Пісторіусу, а також громадянам Німеччини, і всім хто підтримує Україну.

“Далі буде більше”, - додав міністр.

Нагадаємо, що за даними німецьких ЗМІ, європейські країни хочуть надати Україні основні бойові танки для двох батальйонів, США оснащують ще один.

Німеччина погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2. Вироблені в Німеччині танки будуть отримані зі запасів збройних сил Бундесверу. 

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