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Мера Рені затримали після отримання 50 тис. доларів хабаря

Депутат разом із міським головою вимагали у громадянина $100 тис. за забезпечення передачі йому в оренду земельної ділянки.

Мера Рені затримали після отримання 50 тис. доларів хабаря
Ігор Плехов
Фото: dumskaya.net

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили під час одержання неправомірної вигоди голову та депутата однієї з міських рад Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба САП.

"24 січня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди голову та депутата однієї з міських рад Одеської області", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, депутат за попередньою змовою з мером отримав частину неправомірної вигоди у сумі $50 тис. від громадянина за забезпечення передачі йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га.

Загальна сума хабаря, про надання якої просили посадовці, - $100 тис.

За інформацією прокуратури, фігурантів викрили одразу після одержання ними частини обумовлених коштів. Наразі їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. 

У повідомленні САП не називають імен затриманих. Однак, за даними ЗМІ, йдеться про мера міста Рені Одеської області Ігоря Плехова.

Нагадаємо, в травні минулого року Плехов заявив, що у нього провели обшук та підозрюють у сепаратизмі.

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