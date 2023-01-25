Зеленський надав чинності санкціям РНБО щодо діячів УПЦ (МП), зокрема Новінського і Павла (Лебідя)

Президент Володимир Зеленський надав чинності санкціям проти діячів УПЦ (МП), що були затверджені Радою національної безпеки і оборони у грудні.

Відповідний указ опублікований на сайті президента. До цього санкційного списку потрапили 10 осіб, зокрема колишній народний депутат, клірик Вадим Новінський. Також – настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Лебідь). Решта осіб – це кримські духівники, що після початку окупації фактично перейшли на бік загарбника, а також втікачі – митрополит Іванов та єпископ Маслєнніков, які після початку повномасштабного вторгнення присягнули на вірність РПЦ.

Підсанкційні особи:

так званий митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви Ростислав Швець

так званий єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви Костянтин Чернишов

"єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією" Олександр Овсянніков

"архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви" Олександр Таранов

митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви Олег Іванов

єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви Олексій Маслєнніков

"єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії" В'ячеслав Опанасенко.

Обмежувальних заходів вжито строком на 5 років.

Санкції передбачають:

блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);

повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами

Ці санкції були затверджені РНБО 2 грудня. Після виявлення великої кількості антиукраїнських пропагандистських матеріалів, що поширювалися серед духівників та вірян, РНБО ініціювала заборону повʼязаних із РФ релігійних організацій. Також було доручено "забезпечити у двомісячний строк перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника”.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснював, що санкції застосовуються не до УПЦ, а до "окремих осіб у рясах".