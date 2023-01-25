Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за вчинення військовими правопорушень

Зміни внесно до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні порушення.

Президент України Володимир Зеленський 24 січня підписав законопроєкт, який посилює відповідальність військових за вчинені ними правопорушення.

Про це йдеться у картці законопроєкту №8271 на сайті Верховної Ради.

Закон вносить зміни до статей 69 та 75 Кримінального кодексу України щодо виключення можливості призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом та звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Також змінено норми статей 172-10 – 172-20 розділу 13-Б Кодексу України про адміністративні правопорушення з деталізацією сутності правопорушень. Водночас підвищено рівень санкцій за вчинення військових адміністративних правопорушень.

Суди не зможуть пом'якшувати покарання чи давати умовні терміни для військовослужбовців, яких засудили за непокору (ст. 402), невиконання наказу (ст.403), погрозу або насильство щодо начальника (ст.405), самовільне залишення військової частини (ст.407), дезертирство (ст.408) чи самовільне залишення поля бою (ст. 429) в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці.

Окрім того, Кодекс про адмінпорушення доповнено статтями про те, що Військова служба правопорядку у ЗСУ та військові частини зможуть давати повноваження посадовцям для огляду військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів та служби на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння з використанням технічних засобів та тестів.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон 13 грудня 2022 року. Після цього громадські організації та правозахисники закликали президента Володимира Зеленського ветувати його, заявляючи, що закон стане “причиною порушення права на справедливий суд і дискримінації самих військовослужбовців”.

У Центрі прав людини ZMINA зазначили, що закон схвалили без суспільного обговорення чи принаймні спроби публічної комунікації. Зокрема, він погіршує право військових на судовий захист та обмежує суддів у врахуванні всіх обставин під час винесення обвинувального вироку у справах щодо військових злочинів. Це, на думку громадськості, є порушенням принципу верховенства права, а також рівності перед законом та судом і дискримінацією військових за професійним статусом.

Серед інших недоліків – закон не передбачає можливості залучення свідків або присутності командира під час огляду військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів, а також військовослужбовців на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Водночас закон підтримав головнокомандувач Збрйоних сил України Валерій Залужний.