ЄСПЛ підтвердив, що Росія контролює захоплений сепаратистами Донбас із 2014 року

Суд визнав свою юрисдикцію щодо розгляду скарг проти Росії з порушення прав людини на територіях сходу нашої держави.

ЄСПЛ ухвалив рішення, згідно з яким він має юрисдикцію щодо розгляду скарг проти Росії з порушення прав людини на територіях сходу України, які перебували під фактичним контролем РФ, повідомляє "Європейська правда".

Президентка Європейського суду з прав людини Шиофра О'Лірі під час засідання зачитала коротку версію рішення суду щодо спільної скарги урядів України та Нідерландів проти РФ.

Російська сторона під час розгляду справи заперечувала можливість розгляду справи. РФ пояснювала це тим, що територію сходу України керували сепаратисти. Україна навпаки - наполягала, що йдеться про фактично окуповану Росією територією.

Шиофра О'Лірі зазначила, що суд "відхилив заперечення Росії одностайно".

Також ЄСПЛ одностайно вирішив, що з 11 травня 2014 року події підпадають під юрисдикцію суду, оскільки українські території, захоплені сепаратистами, перебували під контролем Росії.

Відповідно, суд за більшістю позицій скарги.

Нагадаємо, торік Україна подала до Європейського суду з прав людини ще один позов проти РФ, де описує і скаржиться на перший етап широкомасштабного вторгнення - із 24 лютого по 7 квітня.

Згодом стадо відомо, що 23 держави та неурядова організація - Женевська академія міжнародного гуманітарного права і прав людини - висловили бажання долучитися до справи України проти Росії у ЄСПЛ як треті особи.