23 держави та неурядова організація хочуть долучитися до справи "Україна проти Росії" у ЄСПЛ

Якщо суд підтримає їхні клопотання, вони зможуть вносити письмові подання, а в окремих випадках - брати участь у публічних слуханнях.

23 держави та неурядова організація - Женевська академія міжнародного гуманітарного права і прав людини - висловили бажання долучитися до справи України проти Росії у Європейському суді з прав людини як треті особи.

Про це йдеться у пресрелізі ЄСПЛ.

Серед країн - Австрія, Бельгія, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція.

Крім цього, попросили про продовження терміну подання заяви щодо участі як третя сторона Ісландія та Великобританія.

Як ідеться в пресрелізі, суд розгляне ці клопотання і ухвалить рішення у відповідний час.

Третя сторона має право вносити письмові подання, а в окремих випадках навіть брати участь у громадських слуханнях.

Нагадаємо, у червні Україна подала до Європейського суду з прав людини ще один позов проти РФ. За словами глави Мін'юсту Дениса Малюськи, це масштабний позов, який "перевершує усе, що було раніше". У перший пакет цього позову включили величезну доказову базу "про порушення прав людини і порушення величезної кількості норм конвенції". Також додали вимогу про компенсацію завданих збитків. Попередня цифра - $80 мільярдів, але вона буде збільшуватися.

Згодом ЄСПЛ повідомив, що взяв до розгляду позов України.

У липні Європейський суд з прав людини у проміжному рішенні за позовом дружини українського військового зобов'язав Росію поважати права всіх українських військовополонених, які перебувають під вартою в РФ, та надавати їм медичну допомогу.