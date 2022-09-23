Збільшився потік "туристів" і до Фінляндії.

Деякі ухилянти від мобілізації намагалися перетнути кордон Росії і Грузії на самокатах, оскільки там заборонено піший прохід.

Відповідне відео від 22 вересня в твіттері оприлюднило видання SOTA, зазначає The Guardian.

Бегущие от мобилизации в Грузию пересаживаются на самокаты



Границу нельзя преодолеть пешком, требуется транспортное средство. Самокат, например, для таможни - достаточное основание. На машине путь занимает более 8 часов — из-за пробок. pic.twitter.com/lcA0vSUXTc — SOTA (@Sota_Vision) September 22, 2022

"Кордон не можна перетнути пішки, вимагається транспортний засіб. Самокат, наприклад, для митниці – достатня підстава. На машині шлях займає понад вісім годин – через затори", – зазначили у виданні.

Тим часом різко зросла і кількість охочих потрапити з РФ до Фінляндії.

Близько 6470 росіян прибули до Фінляндії через сухопутний кордон у четвер – на другий день після оголошення мобілізації, зазначили в прикордонній службі.

Traffic at Finland’s eastern border continued its growth on Thursday. 6,470 Russians arrived in Finland across the land border. 0 illegal border crossings. We do a thorough check on every arrival. We remain vigilant, as always. #finnishborder pic.twitter.com/9qD90CvlLC — Rajavartiolaitos (@rajavartijat) September 23, 2022

Нагадаємо, уряд Фінляндії збирається розробити рішення для обмеження в’їзду туристів із Росії. Спершу його має підготувати МЗС, потім – ухвалити парламент.

Потрапити до Естонії, Литви і Латвії росіяни не можуть – країни Балтії заборонили вʼїзд, окрім випадків крайньої потреби. Ухилення від мобілізації до таких потреб не потрапило.

Квитки до країн, з якими в росіян лишилися прямі рейси, були розкуплені 21 вересня за кілька годин після того, як Путін оголосив про мобілізацію.