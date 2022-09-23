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Деякі росіяни намагалися втекти від мобілізації в Грузію на самокатах

Збільшився потік "туристів" і до Фінляндії. 

Деякі росіяни намагалися втекти від мобілізації в Грузію на самокатах

Деякі ухилянти від мобілізації намагалися перетнути кордон Росії і Грузії на самокатах, оскільки там заборонено піший прохід.

Відповідне відео від 22 вересня в твіттері оприлюднило видання SOTA, зазначає The Guardian.

"Кордон не можна перетнути пішки, вимагається транспортний засіб. Самокат, наприклад, для митниці – достатня підстава. На машині шлях займає понад вісім годин – через затори", – зазначили у виданні.

Тим часом різко зросла і кількість охочих потрапити з РФ до Фінляндії.

Близько 6470 росіян прибули до Фінляндії через сухопутний кордон у четвер – на другий день після оголошення мобілізації, зазначили в прикордонній службі. 

Нагадаємо, уряд Фінляндії збирається розробити рішення для обмеження в’їзду туристів із Росії. Спершу його має підготувати МЗС, потім – ухвалити парламент.

Потрапити до Естонії, Литви і Латвії росіяни не можуть – країни Балтії заборонили вʼїзд, окрім випадків крайньої потреби. Ухилення від мобілізації до таких потреб не потрапило. 

Квитки до країн, з якими в росіян лишилися прямі рейси, були розкуплені 21 вересня за кілька годин після того, як Путін оголосив про мобілізацію. 

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