Лавров запізнився на засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні і втік з нього раніше

Рада Безпеки ООН холодно зустріла міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, коли він з'явився перед Радою, щоб “захистити вторгнення своєї країни в Україну”.

Про це пише Bloomberg.

Демонструючи повну зневагу до осудження російських дій західними країнами, Лавров суттєво запізнився на спеціальне засідання Радбезу у четвер, 22 вересня, на якому йшлося про вторгнення Росії в Україну.

“Він виголосив свою промову, звинувативши Захід у примушуванні Росії до вторгнення, щоб захистити себе (Росію, - ред.), – а потім вийшов”, – зазначає видання.

За словами Лаврова, засудження Заходу було просто спробою “перетворити всесвітню організацію на форум для демонізації Росії та інших країн, які дотримуються незалежної лінії”.

Зважаючи на рішення Заходу постачати зброю в Україну, очільник МЗС окупантів назвав вторгнення Росії “неминучим”.

“Він покинув залу – я не здивований. Я не думаю, що пан Лавров хотів почути колективне засудження від Ради”, – сказав міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі після того, як Лавров пішов.

Це був ще один момент дипломатичної драми у місці, яке бачило їх багато: американсько-радянське фінальне протистояння під час кубинської ракетної кризи у 1962 році; промова держсекретаря США Коліна Павелла у 2003 році про програму озброєнь Саддама Хусейна; попередження українського представника у перший день російського вторгнення 24 лютого, що військові злочинці “потрапляють прямо в пекло”.

“Сцена була знайома Лаврову, який був російським послом в Організації Об'єднаних Націй з 1994 по 2004 рік, років, коли Росія та США працювали разом один, періодично демонструючи ввічливість, і Рада згуртувалася навколо США після нападів 11 вересня”, – йдеться у повідомленні.

Але Лавров, міністр закордонних справ після того як залишив роботу в ООН, став на бік президента Володимира Путіна, від якого дедалі більше почав відсторонюватися Захід. Показова демонстрація у четвер підкреслила глибокі розбіжності, які виникли всередині ООН за цей час.

Ці розбіжності стали очевидні на засіданні Генеральної Асамблеї ООН цього тижня. Вони показали, що західне засудження Росії не є універсальним. Так, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї захищав підтримку своєї нації росіян у питанні щодо права РФ залишатися в Раді Безпеки та в ООН, попри намагання низки країн виключити Росію.

Ще більшим розчаруванням для США стало те, що міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар відмовився критикувати Росію. Натомість він закликав до переговорів, також Індія відмовилася приєднатися до кампанії Заходу проти Росії та опиралася спробам скоротити торгівлю.

Москва все ще намагалася отримати підтримку за межами Ради Безпеки в Генеральній Асамблеї, де багато країн утрималися від засудження Росії в попередній резолюції ООН. Цього разу Генеральна Асамблея проголосувала 101 проти 7 (19 утрималися), щоб дозволити президенту України Володимиру Зеленському виступити по відеозв’язку на засіданні цього тижня.

Нагадаємо, на початку вересня постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки заявив, що делегація РФ намагалася тиснути на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі під час підготовки його командою звіту щодо ситуації на Запорізькій АЕС.