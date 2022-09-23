Кулеба провів зустріч з головою МЗС Китаю: "Колега підтвердив повагу до суверенітету і територіальної цілісності України"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з китайським колегою Ван І на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Ван І підтвердив повагу КНР до суверенітету і територіальної цілісності України, написав Кулеба у твіттері.

"Я зустрівся з членом Держради та міністром закордонних справ Ван І, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій колега підтвердив повагу Китаю до суверенітету та територіальної цілісності України, а також його відмову від застосування сили як засобу вирішення розбіжностей", – зазначив він.

I met with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi to discuss relations between Ukraine and China. My counterpart reaffirmed China’s respect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as its rejection of the use of force as a means of resolving differences. pic.twitter.com/4Q6kJxfNJB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2022

15 вересня з китайським лідером Сі Цзіньпінем зустрічався президент РФ Володимир Путін. Зустріч відбулася в межах саміту в Узбекистані.

Путін заявив китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що розуміє "запитання та занепокоєння" Пекіна щодо вторгнення РФ в Україну.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що слова Путіна щодо занепокоєння Сі були "разючими"."Не дивно, що КНР, очевидно, має такі занепокоєння. Дещо дивно, що президент Путін був тим, хто визнав це так відкрито", – сказав Прайс.

Водночас коментарі Сі показують, що Китай все ще бачить у Росії важливого партнера у своїй ширшій боротьбі зі США.