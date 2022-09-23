Міцніші за сталь. 188 захисників Азовсталі звільнено з полону, операція триває
Міцніші за сталь. 188 захисників Азовсталі звільнено з полону, операція триває
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
ГоловнаСвіт

Кулеба провів зустріч з головою МЗС Китаю: "Колега підтвердив повагу до суверенітету і територіальної цілісності України"

Зустріч відбулася на полях Генасамблеї ООН. 

Кулеба провів зустріч з головою МЗС Китаю: "Колега підтвердив повагу до суверенітету і територіальної цілісності України"
Дмитро Кулеба та Ван І
Фото: Dmytro Kuleba twitter

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з китайським колегою Ван І на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Ван І підтвердив повагу КНР до суверенітету і територіальної цілісності України, написав Кулеба у твіттері. 

"Я зустрівся з членом Держради та міністром закордонних справ Ван І, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій колега підтвердив повагу Китаю до суверенітету та територіальної цілісності України, а також його відмову від застосування сили як засобу вирішення розбіжностей", – зазначив він. 

15 вересня з китайським лідером Сі Цзіньпінем зустрічався президент РФ Володимир Путін. Зустріч відбулася в межах саміту в Узбекистані. 

Путін заявив китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що розуміє "запитання та занепокоєння" Пекіна щодо вторгнення РФ в Україну.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що слова Путіна щодо занепокоєння Сі були "разючими"."Не дивно, що КНР, очевидно, має такі занепокоєння. Дещо дивно, що президент Путін був тим, хто визнав це так відкрито", – сказав Прайс.

Водночас коментарі Сі показують, що Китай все ще бачить у Росії важливого партнера у своїй ширшій боротьбі зі США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також