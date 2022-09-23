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Парламент Чорногорії запустив процедуру відставки президента Міло Джукановича

Джуканович фактично керує країною з 1991 року, обіймаючи посади президента та прем'єр-міністра.

Парламент Чорногорії запустив процедуру відставки президента Міло Джукановича
Фото: go.me

Парламент Чорногорії рішенням більшості ухвалив пропозицію про запуск процедури відставки президента Міло Джукановича через порушення конституції країни.

Про це повідомляє RTCG.

Зазначається, що пропозицію імпічменту президента підтримав 41 з 80 членів парламенту. Джукановича звинувачують у порушенні статті 95 параграфа 5 конституції країни – він не запросив усі парламентські партії на консультації щодо кандидатури майбутнього прем'єр-міністра.

Джуканович фактично керує країною з 1991 року, поперемінно обіймаючи посади президента та прем'єр-міністра країни.

 

Нагадаємо, вночі 20 серпня уряду Чорногорії на чолі з прем'єр-міністром Дританом Абазовичем було винесено вотум недовіри. Це сталося через три тижні після укладення угоди Чорногорії із Сербською православною церквою. У рамках домовленості, підписаної прем'єром Абазовичем та сербським патріархом Порфирієм, затверджувався правовий статус СПЦ у Чорногорії, надавалися відповідні майнові гарантії та скасовувалися деякі її особливі права.

До слова, МЗС Чорногорії запропонував скасувати безвіз з Росією. З 2008 року між Чорногорією та РФ діє угода про безвізові поїздки.

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