МЗС Чорногорії пропонує скасувати безвіз з РФ

З 2008 року між Чорногорією та Росією діє угода про безвізові поїздки.

Чорногорія має бути на боці Європейського союзу, коли йдеться про призупинення дії безвізової угоди з Росією.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ країни, пише "Європейська правда".

"Чорногорія є відданим партнером Європейського Союзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна має бути повністю солідарною з ЄС у цьому рішенні, як це було досі", - заявили у міністерстві.

Якби уряд погодився з думкою міністра закордонних справ, це означало б запровадження віз для громадян Росії.

З 2008 року між Чорногорією та Росією діє угода про безвізові поїздки громадян. З 1 червня по 14 серпня 2022 року державний кордон на в'їзді до Чорногорії перетнули 48 193 громадянина РФ, що на 15% більше, ніж за той же період 2021 року.

Нагадаємо, що Єврокомісія затвердила пропозицію щодо припинення спрощеного візового режиму з РФ.