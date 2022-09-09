Внутрішні протистояння окупантів

Після початку воєнної агресії РФ проти України Кремль запустив процеси політичного контролю на тимчасово окупованих територіях України. Якщо порівнювати становлення окупаційних адміністрацій РФ у 2014 та 2022 рр., можна побачити докорінні зміни у стратегії окупантів. У 2014 році Кремль цілеспрямовано шукав громадян України з-поміж місцевих жителів, щоб призначати ватажками НВФ «ЛНР» та «ДНР» місцевих на так звані політичні посади незаконних збройних формувань. А ось на посади з управління окупованими територіями призначалися за принципом 50/50. Тобто, головами окупаційних адміністрацій у містах призначалися люди з-поміж місцевих жителів, які раніше вже працювали в державних установах в Україні, а посади у т.зв. «Уряди» дуже часто займали громадяни РФ.

Наприклад, т.зв. прем'єр міністр НВФ «ДНР» Олександр Ананченко (вважається ставлеником заступника голови АП РФ Дмитра Козака), якого було зміщено з посади у 2022 році, до Ананченка посаду т.зв. прем'єр-міністра обіймав Денис Пушилін (також громадянина РФ), якого було призначено за діяльності ватажка НВФ «ДНР» Олександра Захарченка до його ліквідації. 2014 року на посади т.зв. прем'єр-міністрів НВФ «ЛНР» та «ДНР» були призначені політтехнологи Кремля, у НВФ «ЛНР» був призначений Марат Баширов, а в НВФ «ДНР» Олександр Бородай з метою політичного контролю та організації функціонування окупаційних адміністрацій у Луганській та Донецькій областях. А вже в подальшому були призначені ватажки НВФ «ЛНР» та «ДНР» Ігор Плотницький та Олександр Захарченко.

На даний момент на окупованій частині Луганської області ватажком НВФ ЛНР є Леонід Пасічник, який не був громадянином РФ до його призначення. Такі дії Кремля були зумовлені тим, що окупацію територій Луганської та Донецької областей Росія намагалася показати як внутрішній військово-політичний конфлікт України та місцевих сепаратистів з урахуванням збереження для останніх певного статусу у Мінських переговорах.

Фото: ТАСС

У 2022 році Кремль змінив стратегію політичного контролю новоокупованих територій України, а також і тих територій, які були окуповані у 2014 році. Зміна стратегії полягає в тому, що Кремль вирішив анексувати тимчасово окуповані території України, а отже потреби у підтримці ілюзії внутрішнього військово-політичного конфлікту немає. Таким чином Кремль почав масово призначати на керівні посади «урядів» НВФ «ЛДНР» громадян РФ, які раніше обіймали посади в регіональних урядах РФ. Таким чином, за останні шість місяців відбулися такі призначення:

Міністром освіти та науки НВФ «ЛНР» було призначено Івана Кусова, який раніше обіймав посаду віце-губернатора тимчасово окупованого Севастополя та проректора Севастопольського «державного» університету.

Заступником міністра культури, спорту та молоді НВФ «ЛНР» був призначено Василя Носкова, який раніше обіймав посаду керівника Новосибірського регіонального штабу всеросійської громадської організації «Молода гвардія Єдиної Росії», а до цього – експерта відділу з організації та проведення заходів державної казенної установи Новосибірської області «Центр цивільного, патріотичного виховання та громадських проектів».

Заступником міністра освіти та науки НВФ «ЛНР» було призначено Петра Ішкова, який раніше обіймав посаду заступника начальника відділу утримання та методів навчання Департаменту держполітики та управління у сфері загальної освіти Міністерства освіти РФ.

Керівником Міністерства промисловості та торгівлі НВФ «ЛНР» був призначений Тимур Саматов, який раніше обіймав посаду заступника міністра промисловості та торгівлі Республіки Татарстан.

Керівником Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості НВФ «ЛНР» було призначено Костянтина Завізена, який раніше обіймав посаду директора з капітального будівництва зарубіжних атомних електростанцій акціонерного товариства «Атомбудекспорт».

Керівником «Державного» антимонопольного комітету був призначено Руслана Джалюкова, який раніше очолював відділ по боротьбі з картелями управління антимонопольної служби у Московській області.

Суддею т.зв. Верховного Суду НВФ «ЛНР» було призначено Юрія Сєдих, який раніше обіймав посаду першого заступника начальника т.зв. Слідчого управління МВС НВФ "ЛНР".

Керівником Міністерства доходів НВФ «ДНР» було призначено Дмитра Шмельова, який раніше обіймав посаду заступника керівника управління Федеральної податкової служби по Ростовській області.

Керівником Міністерства вугілля та енергетики НВФ «ДНР» було призначено Андрія Чорткова, який раніше обіймав посаду голови Котовського району Нижегородської області, а до цього – обласного міністра енергетики та ЖКГ.

Керівником Міністерства охорони здоров'я НВФ «ДНР» було призначено Дмитра Гарцева, який раніше обіймав посаду заступника міністра охорони здоров'я Сахаліну.

Керівником Міністерства освіти та науки НВФ «ДНР» була призначена Ольга Колударова, яка раніше займала посаду заступника директора департаменту у Міністерстві освіти РФ.

Заступником міністра зв'язку НВФ «ДНР» був призначений Денис Курашов, який раніше обіймав посаду заступника міністра енергетики, промисловості та зв'язку Ставропольського краю.

Заступником керівника апарату Уряду НВФ «ДНР» була призначена Міна Ахвердієва, яка раніше обіймала посаду директора з інформаційної політики Північно-Кавказького федерального університету.

Заступником керівника апарату Уряду НВФ «ДНР» був призначено Дениса Петкуна, який раніше обіймав посаду заступника начальника відділу департаменту регіональної промислової політики та проектного управління Мінпромторгу РФ.

Заступником керівника апарату Уряду НВФ «ДНР» було призначено Вадима Єлізарова, який раніше служив уповноваженим із захисту прав у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Радником голови Уряду НВФ «ДНР» був призначений Рустам Мінгазов, який раніше обіймав посаду заступника директора департаменту регіональної промислової політики та проектного управління Мінпромторгу РФ.

На посаду Першого заступника Міністра економічного розвитку НВФ «ДНР» було призначено Володимира Звіркова, який раніше обіймав посаду заступника директора Департаменту регіонального розвитку Мінекономрозвитку РФ.

Міські окупаційні адміністрації та установи окупаційних адміністрацій за профілем (відділення народної міліції, школи, університети, лікарні тощо) поки що очолюють місцеві, але згідно з даними «Інституту стратегічних досліджень та безпеки» та «Східної правозахисної групи», це тільки на «перехідний період». За даними джерел інформації на тимчасово окупованій території України, після проведення псевдореферендумів у Луганській та Донецькій областях, через 3-5 місяців (саме цей термін і називається особливим періодом) будуть проведені вибори на анексованих територіях України (згідно з планами окупантів) та на всі ключові посади буде призначено громадян РФ, за партійними квотами парламентських партій РФ, які в останні три місяці призначили своїх представників в окупації.

На даний момент існує конфлікт між регіональними елітами та новими призначенцями з РФ. На тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, за 8 років окупації з'явилися «нові еліти» з числа колаборантів та зрадників України, які набрали «політичної ваги», а також зуміли отримати фінансові капітали при баченні управління окупованими територіями при грошових дотаціях РФ через розпил окупаційних бюджетів, що виділяються Кремлем.

«Місцеві еліти» незадоволені діями Кремля за масовими призначеннями громадян РФ на ключові пости НВФ «ЛНР» і «ДНР», а також проведенням службових розслідувань та аудиту щодо розкрадання фінансових коштів, які Кремль виділяє на діяльність окупаційних адміністрацій. Відомо, що лише за липень та серпень 2022 року слідчий комітет РФ порушив 67 кримінальних справ на представників окупаційних адміністрацій НВФ «ЛНР» та «ДНР». Такі дії схвилювали представників місцевих еліт, у яких за 8 років окупаційної співпраці з РФ з'явилися свої куратори та політичні «друзі», які отримували певну частку з розпилу Кремлівських коштів. Наразі «місцеві еліти» саботують розпорядження нових призначенців із РФ, які є креатурами першого заступника голови АП РФ Сергія Кирієнка, з метою демонстрації нездатності до управління окупованими територіями. В даному випадку «місцеві еліти» хочуть зберегти свій вплив та благополуччя, а їхні куратори намагаються дискредитувати Сергія Кирієнка в очах Путіна. Наприклад, у кілька місяців були штучно підняті ціни на продукти харчування в багатьох окупованих містах Луганської та Донецької областей (наприклад на сезонні овочі), що викликало підвищення невдоволення місцевого населення, цей факт був зафіксований і звіти від різних структур попрямували до Кремля про нездатність нових призначенців керувати окупованими територіями. Також існує конфлікт між т.зв. «народною міліцією» та «МДБ» НВФ «ЛДНР», особливо він яскраво проявляється в окупованих містах після 24 лютого 2022 року. Конфлікт продиктований тим, що зараз «МДБ» складається з громадян РФ на 90%, а т.зв. «Народна міліція» навпаки, здебільшого це місцеві жителі. В окупованих містах у них йде протистояння за сфери впливу та контролю розграбування підприємств, що залишилися після окупації.

Якщо підбивати підсумок, то крім постійного протистояння підрозділів армії РФ проти ПВК, «Козацьких підрозділів», «ФСБ» тощо, є ще й політичне протистояння, яке полягає в тому, що Кремлю більше не потрібні колаборанти та зрадники України, яких вона використала останні 8 років, але за 8 років окупації колаборанти перетворилися на «регіональні еліти», які тепер опираються діям Кремля. Для України це позитивні індикатори, т.к. будь-яке внутрішні протистояння всередині окупаційних адміністрацій може призвести до їхньої ліквідації.