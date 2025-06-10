Проєкт «СССР 2.0». Наміри агресора

В інформаційному просторі країни-агресора дедалі частіше почали з’являтись повідомлення про створення «Союзної держави» як відтворення проєкту «СССР 2.0». Президент України Володимир Зеленський у своєму нещодавньому повідомленні також згадав про наміри РФ у створенні цього проєкту, наголошуючи на тому, що Кремль не планує припинення військової агресії проти України.

Ще у жовтні 2022 року у своєму блозі я писав про такі наміри окупантів у статті: «Союзна держава" Кремля. Наміри окупантів». На той момент план Кремля полягав у швидкій окупації України та Молдови, встановленні там проросійського політичного контролю і подальшому включенні цих територій до складу «Союзної держави» — наддержавного утворення, створеного Росією та Білоруссю у 1999 році. До цього утворення також мали бути включені окуповані частини Грузії — Абхазія та Південна Осетія. Проте Український спротив зірвав реалізацію цього плану. Тим не менш, ворог не відмовився від своїх намірів і наразі намагається реалізувати їх поетапно, використовуючи різні інструменти впливу.

У РФ діє низка політичних проєктів, які просувають ідеї відтворення радянської імперії серед населення інших країн. Зокрема, раніше активно діяв проєкт «СОНАР 2050» (Союзний наратив), яким керував російський політтехнолог Максим Уралов. Цей діяч відомий своєю антиукраїнською позицією та публікаціями, що викривляють історичні факти. Проєкт «СОНАР 2050» був активним до 2023 року. Наразі головним є проєкт «Росія-Євразія», до наглядової ради якого входять: спікер Держдуми РФ Вячеслав Володін, пропагандистка Маргарита Сімоньян, молдовський політик Ілон Шор, голова «Промсвязьбанку» Петр Фрадков, генеральний директор ТАСС РФ Андрій Кондрашов. Основною метою цього проєкту заявлено: «Зміцнення взаємовигідних інтеграційних процесів на пострадянському просторі із збереженням національної ідентичності народів».

За останній час у рамках проєкту «Росія-Євразія» були реалізовані такі заходи:

«Просвітницький десант у Казахстані»;

форум «Євразія — територія традиційних цінностей»;

форум для педагогів-істориків країн Євразії «Історична правда»;

створення асоціації підтримки російської мови;

проєкт «Медіашкола Євразія»;

направлення педагогів у школи Киргизії.

Основні країни діяльності проєкту — Білорусь, Казахстан, Киргизія, Молдова (Гагаузія, ПМР), Грузія (Південна Осетія, Абхазія), Росія. Також у РФ розгорнуто проєкти щодо відновлення історичної пам’яті про «Варшавський договір». Зокрема, 6 травня 2025 року в Москві відбулася міжнародна конференція до 70-річчя створення Організації Варшавського договору. Окрему роль у просуванні цієї теми відіграє проєкт «Варшавський договір», який діє на платформі «Інституту прикладної футурології» та включає цикл лекцій з історії. Прикладом є програма «Назад у майбутнє: 75 років НДР», яка включає такі теми:

Лекція 1. Основа НДР – причини її створення

НКФД — боротьба німців проти фашизму

Ялтинська конференція — головні рішення

Потсдамська конференція — початок холодної війни

Заснування НДР — наслідок західного сепаратизму

Центральні ідеї марксизму-ленінізму, на яких базувалася НДР

Роль, виклики, узгодженість дій авангардних партій СРСР та НДР

Лекція 2. НДР – спроба створення нової мирної Німеччини

НДР — країна антифашизму та світу

НДР — країна соціальної справедливості та добробуту народу

Вершина суспільного розвитку з погляду соціальної справедливості

Досягнення на ідеологічному фронті: творчий марксизм, а не догматичне вчення

Німеччина — батьківщина великих філософів

Соціалістична економіка: успіхи та невдачі планової системи

Технологічний розвиток НДР в умовах ізоляції від західних ринкових структур

Політична структура РЄПГ

Культурна трансформація: переосмислення історії та національної культури

Соціалістичний реалізм у мистецтві та літературі, придушення критичного мистецтва

Реформа системи освіти у НДР для впровадження марксистсько-ленінських ідей

Роль політичного виховання у шкільній програмі

Ці дії Кремля мають за мету не лише реабілітацію радянського ідеологічного спадку, але й формування нової системи впливу на держави колишнього соціалістичного табору. Йдеться про створення проросійського блоку країн із тотальною лояльністю до Москви.

У 2025 році в інформаційному просторі РФ активізувалося просування меседжів про створення «Союзної держави». Так, керівник проєкту «Росія-Євразія» Михайло Чернов, коментуючи можливе входження Киргизії до цього утворення, заявив: «Ми не маємо іншого вибору, бо ми один народ, який сформувався під час Радянського Союзу. Питання про возз’єднання не стоїть: треба — не потрібно. Це наш народ». В окупованій частині Грузії — Абхазії — так званий міністр іноземних справ Олег Барциц заявив: «Я вважаю, що для нас було б пріоритетним інтересом приєднатися до формату Союзної держави. Це той обсяг співробітництва, який би задовольнив наші базові інтереси». Так званий президент «Південної Осетії» Алан Гаглоєв у серпні 2024 року також виступив за приєднання до «Союзної держави». 30 квітня 2025 року депутати невизнаної ПМР взяли участь у форумі «Великое наследие — общее будущее», що проходив у межах проєкту «Союзної держави РФ та РБ». Крім того, у 2022 році директор другого департаменту СНД МЗС РФ Олексій Поліщук публічно заявив: «“ДНР” та “ЛНР”, Херсонська та Запорізька області стали частиною Союзної держави Росії та Білорусі».

Висновок. Процеси відтворення «СССР 2.0» охоплюють не лише пострадянський простір, а й країни Центрально-Східної Європи, які входили до сфери впливу Радянського Союзу. Реалізація таких проєктів — це пряма загроза безпеці Європи. Військова агресія РФ проти України — лише перший етап більш масштабного задуму, спрямованого на ревізію кордонів, зміну політичного ландшафту регіону і відновлення гегемонії Росії. Саме Україна наразі стримує втілення цієї стратегії і тим самим виконує ключову роль у забезпеченні безпеки всього європейського континенту.