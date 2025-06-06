Нарешті. Факти про те, як крадуть на еВідновленні

Так, знову про еВідновлення. І про мільйони євро, які не дійшли до реальних внутрішніх біженців. Бо все, про що ми лише здогадувались, тепер знаходить підтвердження. Поки — в Донецькій області (неокупованій частині). Але…
Давайте стисло. У Святогірську (це підконтрольна Україні територія, хто не в курсі) людям видали компенсації за “зруйновані” будинки. У середньому — приблизно по 2 млн грн на кожен. Але є одне але.
Всі будинки — стоять.
Ніхто їх не руйнував.
Там навіть живуть люди. Тобто продовжують жити. Тепер — із компенсацією в кишені за будинок, якого наче “немає”.
І ні — це не здогадки. Це факт, підтверджений кримінальними провадженнями поліції Донецької області. Кримінальне провадження ЄРДР-42025050000000018 від 13.02.2025 за ч.4 ст.191 КК України (Розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах або за попередньою змовою групою осіб) у відношенні посадових осіб Святогірськоі МВА, як краще цьому підтвердження.
Але це — не поодинокий випадок. Така ж історія — у Мирноградській громаді, в Покровську. Там член комісії, який є власником будинку, сам собі підписав акт, що будинку немає.
Ну а що? А чому б ні? Хто перевірить? Ніхто й не чекав перевірки.
І це — лише те, що стало відомо завдяки інсайдам. Бо поліція цим зайнялась тільки тому, що більшість там — ті самі ВПО без житла. Тема актуальна та болюча. Особисто актуальна.
А тепер — головне питання.
А яка кількість таких випадків в Ірпені? У Бучі? У Гостомелі? У Києві?
Скільки сотень мільйонів євро пішло в кишені «відібраних» ВПО, завдяки недолугим депутатам і урядовцям?
Просто візьміть загальну суму витрат за програмою еВідновлення — і все стане ясно. Навіть без гучних слів.
Але і це ще не все.
Бо ось яка вишенька на торті.
У Святогірську, як і на Київщині, все ще цікавіше.
В обмін на еВідновлення держава отримує право власності на пошкоджений будинок.
І все. Крапка.
А от право на земельну ділянку — ні.
Навіть якщо вона під будинком — ні.
Заборони на нову забудову на цьому ж місці — теж немає.
Дослівно, стаття 13 Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №600 від 30.05.2023 встановлює єдине обмеження: “10. Право власності отримувача компенсації на знищений об’єкт нерухомого майна відповідно до частини двадцятої статті 8 Закону припиняється у зв’язку з його знищенням. Для отримання компенсації необхідно провести дії щодо державної реєстрації припинення такого права відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.
У підсумку, внутрішньо переміщений умовний киянин із Києва до Києва отримує:
- компенсацію;
- нову нерухомість;
- цілий або напівживий будинок;
- земельну ділянку, яка коштує більше, ніж дохіба
А реальні ВПО? Їм як не було нічого, так і не з’явилось.
Навіть право на надію.
Тому каравани далі виїжджають з України. Частково — повертаються в окупацію. Поки одні “приростають” нерухомістю — інші продовжують втрачати все.
Хотілося б надіятись на депутатів. Але голова комітету Верховної Ради з питань ВПО зайнятий лобіюванням підвищення штрафів за перевищення швидкості. Які депутати — такі й пріоритети. Єдина надія — на правоохоронців.
І такий приклад поліції Донецької області викличе якщо не резонанс, то принаймні цікавість в інших регіонах, де «переселенці» народжуються магічно — під компенсацію.