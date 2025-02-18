За програмою єВідновлення держава вже компенсувала українцям 18 млрд гривень

Загалом за програмою єВідновлення держава компенсувала українцям 18 млрд грн за пошкоджене та зруйноване житло. 90 тисяч родин відновили або придбали нові домівки.
Про це розповів глава українського уряду Денис Шмигаль під час засідання.
За його словами, зараз активно працюють над новими джерелами фінансування відновлення житла.
"Також започаткували окрему програму компенсації за майно для внутрішньо переміщених осіб. На цю програму Уряд спрямував 15 млрд грн. Таким чином 10 тисяч сімей отримають ресурс для придбання нерухомості", – сказав прем'єр.
Наразі вже понад 50 родин в такий спосіб придбали собі нові оселі, а 2,5 тисячі подали заявки на бронювання коштів.
- Із 29 січня можна оформити субсидію на оренду житла для ВПО. Нею зможуть скористатися переселенці, які виїхали з окупованих Росією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло - знищене або непридатне для проживання; які хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього; які орендують житло і витрачають на нього істотну частину своїх доходів.
- У мінсоцполітики наголосили, що субсидію на оренду житла для ВПО можна оформити лише за офіційними договорами.