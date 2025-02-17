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"Укренерго": завтра застосовуватимуть відключення світла для промисловості й бізнесу

Відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.

"Укренерго": завтра застосовуватимуть відключення світла для промисловості й бізнесу
Фото: /mykyivregion.com.ua

Завтра, 18 лютого, будуть застосовувати обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це заявило Укренерго.

Графіки діятимуть від 6.00 до 09.00 та з 16:00 до 19:00. При цьому відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – заявили у компанії.

 Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

У Київській та Дніпропетровській областях вранці були запроваджені екстрені відключення електроенергії. Згодом їх скасували. 

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