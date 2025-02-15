Укроборонпром підписав меморандум із данськими зброярами Weibel Scientific

15 лютого «Українська оборонна промисловість» і данська компанія Weibel Scientific підписали меморандум про взаєморозуміння.

За інформацією Укроборонпрому, ця співпраця передбачає можливості створення служб технічного обслуговування та ремонту передових радіолокаційних рішень Weibel у нашій державі, спільну розробку нових технологій, створення спільного підприємства, взаємодію з навчальними закладами Данії та України тощо.

Документ підписали на полях Мюнхенської конференції.

«Це нове партнерство сприятиме не лише закриттю нагальних потреб Сил оборони сьогодні, але й допомагає подальшому розвитку нашої радарної галузі. Йдеться про можливість розробляти нові радіолокаційні станції, які поєднують напрацювання, отримані на полі бою, та передові технології», – розповів гендиректор Укробронпрому Олег Гуляк.