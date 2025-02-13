«Загалом саме з американськими партнерами ми працюємо на добудову станції», - зауважив глава держави.

Добудова нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС триватиме у два етапи. Другий передбачатиме запуск американських енергоблоків.

Про це у вечірньому відеозверненні 13 лютого повідомив Володимир Зеленський після візиту на ХАЕС.

«Загалом готуємо для України запуск іще чотирьох блоків. Перший етап – два блоки, плюс 2,2 ГВт, і згодом другий етап – іще два блоки, американські, до речі, блоки будуть потім – компанії Westinghouse – теж 2,2 ГВт. Загалом саме з американськими партнерами ми працюємо на добудову станції – це буде найсильніша наша станція», - розповів глава держави.

Президент заявив, що «цей великий проєкт допоможе Україні не тільки обходитися без імпорту електрики у складні зимові періоди, але й дати більше дешевої електрики для наших людей і для нашої промисловості».