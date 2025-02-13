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Зеленський: на другому етапі добудови Хмельницької АЕС запустять два американські енергоблоки

«Загалом саме з американськими партнерами ми працюємо на добудову станції», - зауважив глава держави.

Зеленський: на другому етапі добудови Хмельницької АЕС запустять два американські енергоблоки
Хмельницька АЕС
Фото: ОПУ

Добудова нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС триватиме у два етапи. Другий передбачатиме запуск американських енергоблоків.

Про це у вечірньому відеозверненні 13 лютого повідомив Володимир Зеленський після візиту на ХАЕС.

«Загалом готуємо для України запуск іще чотирьох блоків. Перший етап – два блоки, плюс 2,2 ГВт, і згодом другий етап – іще два блоки, американські, до речі, блоки будуть потім – компанії Westinghouse – теж 2,2 ГВт. Загалом саме з американськими партнерами ми працюємо на добудову станції – це буде найсильніша наша станція», - розповів глава держави.

Президент заявив, що «цей великий проєкт допоможе Україні не тільки обходитися без імпорту електрики у складні зимові періоди, але й дати більше дешевої електрики для наших людей і для нашої промисловості». 

  • Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова торік у грудні заявила, що Україна не консультувалася із ЄС при розробці законопроєкту про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС. Євросоюз, крім того, не фінансуватиме цей проєкт, бо у блоці є різні позиції щодо ядерної енергетики.
  • У січні Енергоатом повідомив, що енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС будуть працювати лише на паливі американської компанії Westinghouse або паливі, виробленому в Україні за технологією Westinghouse, як і решта діючих атомних блоків.
  • Днями Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про закупівлю у Болгарії реакторів для третього і четвертого енергоблоків ХАЕС. Йдеться про дозвіл тільки на купівлю, а не початок будівництва.
  • "Наші гроші" з посиланням на інші медіа писали, що вартість реакторів російського виробництва у Болгарії після їх купівлі зросла з $ 600 млн до 1,1 млрд. В «Енергоатомі» опісля звинуватили журналістів у поширенні фейків і сказали, що «маніпулятивні твердження щодо вартості реакторного обладнання АЕС Belene, яке є власністю Уряду Республіки Болгарія, є недоречними, так як комерційні переговори досі тривають. На сьогодні згідно з рішенням болгарського парламенту вартість зазначеного обладнання складає 600 млн доларів США».
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