Добудова нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС триватиме у два етапи. Другий передбачатиме запуск американських енергоблоків.
Про це у вечірньому відеозверненні 13 лютого повідомив Володимир Зеленський після візиту на ХАЕС.
«Загалом готуємо для України запуск іще чотирьох блоків. Перший етап – два блоки, плюс 2,2 ГВт, і згодом другий етап – іще два блоки, американські, до речі, блоки будуть потім – компанії Westinghouse – теж 2,2 ГВт. Загалом саме з американськими партнерами ми працюємо на добудову станції – це буде найсильніша наша станція», - розповів глава держави.
Президент заявив, що «цей великий проєкт допоможе Україні не тільки обходитися без імпорту електрики у складні зимові періоди, але й дати більше дешевої електрики для наших людей і для нашої промисловості».
- Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова торік у грудні заявила, що Україна не консультувалася із ЄС при розробці законопроєкту про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС. Євросоюз, крім того, не фінансуватиме цей проєкт, бо у блоці є різні позиції щодо ядерної енергетики.
- У січні Енергоатом повідомив, що енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС будуть працювати лише на паливі американської компанії Westinghouse або паливі, виробленому в Україні за технологією Westinghouse, як і решта діючих атомних блоків.
- Днями Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про закупівлю у Болгарії реакторів для третього і четвертого енергоблоків ХАЕС. Йдеться про дозвіл тільки на купівлю, а не початок будівництва.
- "Наші гроші" з посиланням на інші медіа писали, що вартість реакторів російського виробництва у Болгарії після їх купівлі зросла з $ 600 млн до 1,1 млрд. В «Енергоатомі» опісля звинуватили журналістів у поширенні фейків і сказали, що «маніпулятивні твердження щодо вартості реакторного обладнання АЕС Belene, яке є власністю Уряду Республіки Болгарія, є недоречними, так як комерційні переговори досі тривають. На сьогодні згідно з рішенням болгарського парламенту вартість зазначеного обладнання складає 600 млн доларів США».