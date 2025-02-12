Керівник Мінфіну США зустрівся з прем’єром Шмигалем

Премєр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом.
За словами Шмигаля, цей візит «підтверджує намір адміністрації президента Трампа розвивати прагматичні та взаємовигідні відносини між нашими країнами».
Глава уряду зазначив, що Бессент підтвердив відданість США подальшій підтримці України. Сторони обговорили перспективи економічної співпраці.
«США зацікавлені в мирній та сильній Україні й готові, зокрема, допомагати в прискоренні відновлення нашої держави», - додав Шмигаль.
Прем’єр повідомив, що на зустрічі з Бессентом він порушив питання необхідності посилення санкцій, зокрема проти «Росатома» та атомної галузі Росії, наголосив на необхідності відключення всіх російських банків від системи SWIFT і збільшення зусиль для боротьби з російським «тіньовим флотом». Також ішлося про жорсткі санкції на всю нафтогазову сферу РФ та конфіскацію заморожених російських активів, аби потім ці кошти спрямувати для відновлення Україні.
- 11 лютого видання Bloomberg написало, що міністр фінансів США вирушить до України в межах початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин.
- Нещодавно Дональд Трамп прокоментував перспективу надання американської допомоги Україні, заявивши, що «ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами».
- Україна, як відомо, двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин. Ймовірно, це зробили для того, щоб дати можливість Трампу представити таку угоду як свою заслугу.
- Днями Зеленський заявив, що хоче, аби Україна постачала США рідкісноземельні метали та інші мінерали в обмін на фінансову підтримку у війні.
- За його словами, менш ніж 20% мінеральних ресурсів України, серед яких близько половини родовищ рідкісноземельних металів, перебувають під російською окупацією. У цьому випадку РФ може зробити доступними ці ресурси для КНДР та Ірану.
- Також Зеленський наголосив, що Київ не хоче просто «роздати» свої ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство щодо спільної розробки.