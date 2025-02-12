Керівник Мінфіну США зустрівся з прем’єром Шмигалем

«США зацікавлені в мирній та сильній Україні й готові, зокрема, допомагати в прискоренні відновлення нашої держави», - заявив опісля Шмигаль.

Скотт Бессент і Денис Шмигаль на зустрчі 12 лютого 2025 року у Києві

Премєр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

За словами Шмигаля, цей візит «підтверджує намір адміністрації президента Трампа розвивати прагматичні та взаємовигідні відносини між нашими країнами».

Глава уряду зазначив, що Бессент підтвердив відданість США подальшій підтримці України. Сторони обговорили перспективи економічної співпраці.

«США зацікавлені в мирній та сильній Україні й готові, зокрема, допомагати в прискоренні відновлення нашої держави», - додав Шмигаль.

Прем’єр повідомив, що на зустрічі з Бессентом він порушив питання необхідності посилення санкцій, зокрема проти «Росатома» та атомної галузі Росії, наголосив на необхідності відключення всіх російських банків від системи SWIFT і збільшення зусиль для боротьби з російським «тіньовим флотом». Також ішлося про жорсткі санкції на всю нафтогазову сферу РФ та конфіскацію заморожених російських активів, аби потім ці кошти спрямувати для відновлення Україні.