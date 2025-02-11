Президент виступив проти тих, хто критикує закупівлю обладнання, виготовленого у Росії.

Володимир Зеленський відзначив законопроєкт про закупівлю обладнання на два недобудовані енергоблоки Хмельницької АЕС, який 11 лютого схвалила Верховна Рада.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Президент заявив, що Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції, що додасть більш ніж 2 гігавати електрики для України. За словами Зеленського, у зимові місяці наша держава експортує майже таких обсяг електрики.

«Наші добудовані енергоблоки дадуть Україні змогу навіть у зимові місяці йти без імпорту. І обов’язково це допоможе нам стримувати зростання цін на електрику для людей. І навіть щодо спеціальних економічних проєктів із нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, із Президентом Трампом – щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки, Україна тепер зможе говорити більш упевнено, маючи в майбутньому додаткове та значне джерело електрики», - сказав глава держави.

Президент додав, що «є голоси, які критикують» і ,на його думку, «це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна».

«Є всі ці цифри. Кожен може побачити та переконатись. Я вдячний депутатам, які зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України», - підсумував Зеленський.