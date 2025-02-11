Володимир Зеленський відзначив законопроєкт про закупівлю обладнання на два недобудовані енергоблоки Хмельницької АЕС, який 11 лютого схвалила Верховна Рада.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
Президент заявив, що Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції, що додасть більш ніж 2 гігавати електрики для України. За словами Зеленського, у зимові місяці наша держава експортує майже таких обсяг електрики.
«Наші добудовані енергоблоки дадуть Україні змогу навіть у зимові місяці йти без імпорту. І обов’язково це допоможе нам стримувати зростання цін на електрику для людей. І навіть щодо спеціальних економічних проєктів із нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, із Президентом Трампом – щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки, Україна тепер зможе говорити більш упевнено, маючи в майбутньому додаткове та значне джерело електрики», - сказав глава держави.
Президент додав, що «є голоси, які критикують» і ,на його думку, «це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна».
«Є всі ці цифри. Кожен може побачити та переконатись. Я вдячний депутатам, які зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України», - підсумував Зеленський.
- Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про закупівлю у Болгарії реакторів для третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.
- Йдеться про дозвіл тільки на купівлю, а не початок будівництва.
- Україна, як відомо, повністю відмовилася від співпраці з «Росатомом» після початку повномасштабної війни, розірвавши всі угоди з російською стороною в атомній сфері. Натомість ведуть прямі комерційні переговори з болгарським урядом щодо придбання обладнання та реакторів АЕС Belene, яке є власністю державної енергетичної компанії Болгарії
- "Наші гроші" з посиланням на інші медіа писали, що вартість реакторів у Болгарії після їх купівлі зросла з $ 600 млн до 1,1 млрд. В "Енергоатомі" опісля звинуватили журналістів у поширенні фейків і сказали, що "маніпулятивні твердження щодо вартості реакторного обладнання АЕС Belene, яке є власністю Уряду Республіки Болгарія, є недоречними, так як комерційні переговори досі тривають. На сьогодні згідно з рішенням болгарського парламенту вартість зазначеного обладнання складає 600 млн доларів США".