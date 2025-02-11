В січні аграрії отримали 640 гектарів землі, розмінування яких компенсувала держава, – Свириденко

В січні оператори протимінної діяльності (ПМД) завершили очищення 5 ділянок в межах державної програми компенсації розмінування земель сільськогосподарського призначення. Загальна площа ділянок, повернута аграріями у використання – майже 640 га, а вартість їх розмінування, яку компенсує держава – 20,6 млн грн, передає Мінекономіки.

“Січень став знаковим для ринку розмінування. Вперше від запуску держпрограми компенсації, приватні оператори повністю завершили очищення ділянок за п’ятьма укладеними угодами. Як результат аграрії отримали назад у використання майже 640 гектарів угідь. Триває розмінування за іншими укладеними договорами. У цьому році ми продовжимо програму й сподіваємось залучити до неї донорське фінансування, щоб очистити ще більше сільськогосподарських земель”, – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Також в січні за 16 раніше укладеними угодами оператори розпочали роботи з очищення земель від мін та снарядів, що не вибухнули. Загальна площа цих земель – більш ніж 1,3 тис. га, вартість розмінування – понад 85,1 млн грн.

В перший місяць року в межах програми держава перерахувала аграріям на рахунки ескроу 94,7 млн грн. Загальна площа земель, які очистять за ці кошти - 1546,3 га. Загалом же з початку дії програми аграріям, які замовили послуги з розмінування та долучилися до участі в програмі, держава перерахувала майже 530 млн грн компенсацій від держави для розрахунку з операторами ПМД.

Протягом січня аграрії подали 34 нові заявки від аграріїв на участь в програмі.

З початку програми та станом на 1 лютого Центр гуманітарного розмінування уклав 50 угод з операторами на виконання робіт на загальній площі понад 9,3 тис. га. Вартість робіт за договорами – більш ніж 536,5 млн грн.

Як зазначила Свириденко, уряд продовжує працювати над посиленням спроможностей у сфері протимінної діяльності. З початку року кількість сертифікованих операторів збільшилась до 82. Наразі триває робота над автоматизацією процесів сертифікації, що ще більше прискорить швидкість та зручність отримання сертифікатів та сприятиме збільшенню кількості операторів на ринку.

Окрім того, триває спільна з міжнародними партнерами робота над посиленням забезпечення операторів технікою та обладнанням для розмінування. Зокрема, на сьогодні Україна має вже понад 200 машин механічного розмінування, в країні локалізоване виробництво закордонних зразків техніки.