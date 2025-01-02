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Уряд удосконалив порядок використання коштів на розмінування агроземель

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний розповів, що уряд, серед іншого, збільшив термін подачі заявок, зробив відкриття ескроу-рахунку обовʼязковим до початку торгів та прийняв запобіжники, щоб не допустити конфлікту інтересів при очищенні земель.

Уряд удосконалив порядок використання коштів на розмінування агроземель
заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний
Фото: Макс Требухов

Уряд вніс зміни до постанови №284, що врегульовує порядок використання коштів для компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення, повідомляє пресслужба Мінекономіки. 

Зокрема, термін подачі заявок для фермерів у наступному бюджетному періоді продовжений з 15 листопада до 25 грудня, а подані до 5 грудня заявки будуть розглядатися в поточному бюджетному році.

“Міністерство економіки врахувало досвід поточного року і напрацювало низку змін, щоб зробити процес розмінування агроземель швидшим та ефективнішим як з боку фермерів, так і операторів. Ми збільшили термін подачі заявок, зробили відкриття ескроу-рахунку обовʼязковим до початку торгів та прийняли запобіжники, щоб не допустити конфлікту інтересів при очищенні земель”, – сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Також врегульовано питання розмінування частково забруднених ділянок. Якщо дотепер оператор розміновував лише підтверджено забруднену частину кадастрової ділянки, то тепер він повинен підтвердити фермеру безпечність решти землі, провівши нетехнічне обстеження.

Міністерство зазначило, що державна програма компенсацій за розмінування агроземель запрацювала у вересні 2024 року. За цей час Центр гуманітарного розмінування за підсумками аукціонів підписав 51 угоду з операторами протимінної діяльності на суму 532 мільйони гривень. За ці гроші буде очищено 14,4 тисячі земель сільськогосподарського призначення в Харківській, Миколаївській, Херсонській та Київській областях.

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