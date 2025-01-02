У 2024 році до бюджету України було стягнуто 2,5 млрд грн російських активів, – Мін’юст

Також Мін’юст відзвітував, що минулого року задокументував тисячі воєнних злочинів.

У 2024 році до бюджету України було стягнуто 2,5 млрд грн російських активів, повідомляє Мін’юст.

“2,5 мільярда гривень російських активів стягнуто до бюджету України – це один з головних результатів роботи Мін'юсту у 2024 році”, – йдеться у повідомленні.

Також серед досягнень минулого року відомство назвало:

тисячі задокументованих воєнних злочинів;

створили вебпортал «Єдиний національний портал для збору фактів порушень прав людини»;

стартувала робота над спеціальним реєстром для захисту депортованих дітей;

реєстр збитків розпочав прийом заяв щодо пошкодженого майна, вимушеного переселення, смерті чи зникнення близьких.

Крім того, серед досягнень Мін’юст назвав протидію рейдерству, ратифікацію Римського статуту, санкційну політику тощо.