Ріст ВВП та підтримка бізнесу: Шмигаль розповів про цьогорічні досягнення країни у сферах фінансів та економіки

Прем’єр розповів, що одна з найбільших фінансових перемог за весь час війни це те, що ЄС та країни G7 надають Україні 50 млрд доларів, забезпечених російськими замороженими активами.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про цьогорічні досягнення країни у сферах фінансів та економіки. Про це він написав у соцмережах.

Фінанси

Усі пріоритетні видатки профінансовані в повному обсязі. Від партнерів залучили 41,7 млрд доларів міжнародної допомоги. Запрацювала програма від ЄС Ukraine Facility.

Україна вперше у своїй історії пройшла 6 переглядів у межах однієї програми з МВФ. Отримали за нею майже 10 млрд доларів.

Здобули одну з найбільших фінансових перемог за весь час війни: ЄС та країни G7 надають Україні 50 млрд доларів, забезпечених російськими замороженими активами. Прем’єр зазначив, що російські гроші працюють на нашу стійкість, і перший транш у розмірі 1 млрд доларів уже надійшов до бюджету.

Економіка

На початку року президент Володимир Зеленський започаткував політику «Зроблено в Україні», і вона вже згенерувала 0,6% зростання ВВП. Зокрема, продажі українських товарів збільшилися на 9,5% завдяки програмі «Національний кешбек». До неї доєдналося 8 млн громадян та 1,6 тис. українських виробників.

Майже 18 тисяч нових робочих місць створено завдяки грантам на розвиток переробки. Понад 42 тисячі робочих місць буде згенеровано через мікрогранти на започаткування та розвиток власної справи. Їх видали 10,6 тисяч на суму в 2,6 млрд грн. Також запустили грантовий компонент для молоді.

Важливим інструментом підтримки бізнесу залишається програма «5-7-9». У 2024 році підприємці отримали понад 24 тисячі кредитів на суму понад 90 млрд грн.

Держава допомагає аграріям. Крім грантів на садівництво й тепличне господарство, сільгоспвиробники отримали цьогоріч 3,5 млрд грн у вигляді дотацій та субсидій. Результатом стало зростання експорту на понад 13%.

Логістичні можливості розширилися. Перевалка українських портів склала понад 91 млн тонн — як за рахунок портів Великої Одеси, так і за рахунок дунайського портового кластеру.

Збільшують пропускну спроможність західного кордону. Відкрили новий пункт пропуску на кордоні з Польщею, здійснили «швидку» реконструкцію ще 18-ти пунктів пропуску.