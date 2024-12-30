Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін

Об'їзна дорога на півночі міста Рівне, яка є ділянкою траси Н-22, вже готова на 80%.
Про це заступник міністра фінансів Олександр Кава повідомив в інтерв'ю агентству “Інтерфакс-Україна”.
Дорога має розвантажити Рівне від транзитного транспорту, насамперед, того, що рухається по швидкісному шосе М-06 із Києва в напрямку Луцька та пунктів пропуску “Устилуг” і “Ягодин”.
Відкриття об'їзду забезпечить комфортний транспортний коридор для Волині у східному напрямку.
За словами Кави, об'їзд вкрай важливий для українських товаровиробників, які везуть вантажі в напрямку Польщі та інших країн ЄС.
“Зараз ці фури їдуть, по суті, через обласний центр, через місто Рівне”, ‒ додав він.
Будівництво північного об'їзду міста Рівне розпочалося ще 2019 року.
- Прокуратура через суд вимагає визнати недійсним договір генпідряду на будівництво Подільського мосту у Києві. Ціна будівництва мосту за 6 років зросла вдвічі – до 8,7 млрд гривень, і продовжує зростати. Підрядником є компанія “Еко-буд-трейд”, яку пов'язують з колишнім депутатом Київради Денисом Комарницьким.