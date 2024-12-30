Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін

Об'їзд вкрай важливий для українських товаровиробників, які везуть вантажі в напрямку Польщі та інших країн ЄС.

Об'їзна дорога на півночі міста Рівне, яка є ділянкою траси Н-22, вже готова на 80%.

Про це заступник міністра фінансів Олександр Кава повідомив в інтерв'ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

Дорога має розвантажити Рівне від транзитного транспорту, насамперед, того, що рухається по швидкісному шосе М-06 із Києва в напрямку Луцька та пунктів пропуску “Устилуг” і “Ягодин”.

Відкриття об'їзду забезпечить комфортний транспортний коридор для Волині у східному напрямку.

За словами Кави, об'їзд вкрай важливий для українських товаровиробників, які везуть вантажі в напрямку Польщі та інших країн ЄС.

“Зараз ці фури їдуть, по суті, через обласний центр, через місто Рівне”, ‒ додав він.

Будівництво північного об'їзду міста Рівне розпочалося ще 2019 року.