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Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін

Об'їзд вкрай важливий для українських товаровиробників, які везуть вантажі в напрямку Польщі та інших країн ЄС. 

Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін

Об'їзна дорога на півночі міста Рівне, яка є ділянкою траси Н-22, вже готова на 80%.

Про це заступник міністра фінансів Олександр Кава повідомив в інтерв'ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

Дорога має розвантажити Рівне від транзитного транспорту, насамперед, того, що рухається по швидкісному шосе М-06 із Києва в напрямку Луцька та пунктів пропуску “Устилуг” і “Ягодин”. 

Відкриття об'їзду забезпечить комфортний транспортний коридор для Волині у східному напрямку.

За словами Кави, об'їзд вкрай важливий для українських товаровиробників, які везуть вантажі в напрямку Польщі та інших країн ЄС. 

“Зараз ці фури їдуть, по суті, через обласний центр, через місто Рівне”, ‒ додав він.

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Будівництво північного об'їзду міста Рівне розпочалося ще 2019 року.

  • Прокуратура через суд вимагає визнати недійсним договір генпідряду на будівництво Подільського мосту у Києві. Ціна будівництва мосту за 6 років зросла вдвічі – до 8,7 млрд гривень, і продовжує зростати. Підрядником є компанія “Еко-буд-трейд”, яку пов'язують з колишнім депутатом Київради Денисом Комарницьким.
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