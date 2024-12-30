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Представник України в МВФ: держава в грудні отримала понад $9,2 млрд зовнішньої бюджетної допомоги, це найкращий місяць

Від ЄС надійшло понад $4,25 млрд, від Японії – більше ніж $1,95 млрд, від США – більше ніж $1,45 млрд, від МВФ – майже $1,1 млрд і від Великої Британії – майже $0,5 млрд. 

Представник України в МВФ: держава в грудні отримала понад $9,2 млрд зовнішньої бюджетної допомоги, це найкращий місяць
Ілюстративне фото
Фото: premiumtimesng.com

Україна в грудні отримала понад $9,2 млрд зовнішньої бюджетної допомоги.

Про це повідомив заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду від України Владислав Рашкован.

"Грудень 2024 року – найкращий місяць з точки зору залучення західної бюджетної допомоги. Загалом ми отримали понад $9,2 млрд", – написав він у фейсбуці.

Рашкован уточнив, що від ЄС надійшло понад $4,25 млрд (1 млрд євро), від Японії – більше ніж $1,95 млрд, від США –більше ніж $1,45 млрд, від МВФ – майже $1,1 млрд, від Великої Британії – майже $0,5 млрд. 

Водночас кошти від США, Японії та Британії надали в межах інструментів Світового банку (DPL, PEACE, PfoR), який виділив додатково ще $35 млн власних коштів.

"Дякуємо всім партнерам. Завдяки їхній допомозі ми не тільки спокійно пройшли важкий бюджетний рік, а й зустрічаємо 2025 рік і з хорошими резервами НБУ, і з валютними ресурсами на рахунках уряду, а завдяки ERA фінансуванню (ініціатива G7 щодо виділення Україні $50 млрд коштом заморожених активів РФ), EU facility і МВФ програмі – з достатніми запевненнями щодо фінансування на наступний рік", – зазначив Рашкован.

  • Згідно з даними Мінфіну, фінансування загального фонду державного бюджету цього року станом на 19 грудня сягнуло $53,4 млрд, із яких $15,7 млрд – це розміщення облігацій внутрішньої держпозики, а решта коштів – зовнішнє фінансування. Уточнювалося, що в цій сумі обсяг грантів становив $11,1 млрд.
  • Загалом до цієї дати з початку 2022 року обсяг фінансування від міжнародних партнерів сягнув $111,3 млрд, вказував Мінфін.
  • Після цього Україна також одержала $1,1 млрд сьомого траншу від МВФ за програмою розширеного фінансування, $1 млрд від Японії та Великої Британії за програмою СБ на підтримку реформ, $1 млрд грант США за програмою ERA, EUR 150 млн грн від ЄС на шкільне харчування і $485 млн від США і Світового банку за програмою PEACE.
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