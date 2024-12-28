Із усіх дронів для Сил оборони понад 96% були українськими, – Умєров

Цього року українські підприємства виготовили та зібрали понад 1,5 мільйона FPV-дронів.

Із усіх безпілотників, які використовують Сили оборони, 96,2% були українськими.

Такі цифри навів міністр оборони України Рустем Умєров.

"У 2024 році Україна значно розвинула власний оборонно-промисловий комплекс. У нашій країні була значно розвинена галузь дронів, яка цього року досягла безпрецедентних масштабів виробництва", – написав він у телеграмі.

Міністр додав, що завдяки замовленням Міноборони вітчизняному виробництву закривають ключові потреби воїнів, водночас зменшуючи залежність від поставок партнерів.

Зокрема, у 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали:

понад 1.5 мільйона FPV-дронів

ударні коптери-бомбери

літаки-камікадзе

розвідувальні дрони-крила

далекобійні deepstrike-дрони

Фото: Міноборони

"Такі цифри свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. Співпраця з вітчизняними підприємствами буде нашим пріоритетом і в 2025 році", – наголосив Умєров.