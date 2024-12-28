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Із усіх дронів для Сил оборони понад 96% були українськими, – Умєров

Цього року українські підприємства виготовили та зібрали понад 1,5 мільйона FPV-дронів.

Із усіх дронів для Сил оборони понад 96% були українськими, – Умєров
Десантно-штурмові війська Збройних Сил України
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Із усіх безпілотників, які використовують Сили оборони, 96,2% були українськими. 

Такі цифри навів міністр оборони України Рустем Умєров.

"У 2024 році Україна значно розвинула власний оборонно-промисловий комплекс. У нашій країні була значно розвинена галузь дронів, яка цього року досягла безпрецедентних масштабів виробництва", – написав він  у телеграмі. 

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Міністр додав, що завдяки замовленням Міноборони вітчизняному виробництву закривають ключові потреби воїнів, водночас зменшуючи залежність від поставок партнерів. 

 Зокрема, у 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали: 

  • понад 1.5 мільйона FPV-дронів 
  • ударні коптери-бомбери  
  • літаки-камікадзе 
  • розвідувальні дрони-крила 
  • далекобійні deepstrike-дрони

Фото: Міноборони

"Такі цифри свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. Співпраця з вітчизняними підприємствами буде нашим пріоритетом і в 2025 році", – наголосив Умєров. 

  • Станом на кінець серпня цього року у ЗСУ на озброєнні перебували понад 170 зразків безпілотних систем, які виготовлені в Україні. 
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