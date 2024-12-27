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«Українська бронетехніка» заплатила 1,44 млрд гривень податків у 2024 ооці Новини компаній

На благодійну допомогу спрямовано 73 млн. 

«Українська бронетехніка» заплатила 1,44 млрд гривень податків у 2024 ооці

1 мільярд 44 мільйони гривень - стільки податків до українського бюджету заплатила «Українська бронетехніка» за 2024 рік.

«Для нас це рекордний показник. І він свідчить, насамперед, про те, що ми зростаємо та розвиваємося. А також про те, що вітчизняна оборонка, яка помітно зросла за цей рік, стає опорою для економіки, сплачуючи рекордні суми до бюджету. В нинішніх умовах кожна перерахована гривня - це більше зброї та техніки для наших військових», - заявив генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

Також за його словами, ТОВ «Українська бронетехніка» в 2024 році, попри реалізацію значних інвестиційних проектів з розширення виробництва та освоєння нових продуктів, рекордну суму витратила на благодійну допомогу - 73 мільйони гривень.

«Компанія в цьому році долучалася до допомоги лікарні «Охматдит», майже 7 мільйонів гривень виділила на підтримку різноманітних благодійних проектів від Фондів. Втім, найбільша стаття благодійних витрат в 2024 році - на підтримку військових. Ми тісно співпрацюємо з величезною кількістю підрозділів, які експлуатують нашу продукцію, та знаємо про їхні проблеми та потреби.

Саме тому в структурі благодійних витрат компанії цього року понад 50 мільйонів гривень це кошти, за які ми придбали та передали військовим частинам озброєння, необхідне майно та обладнання», - резюмував Бельбас.

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