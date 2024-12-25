Зброю та інше конфіскували у “Хезболли”.

ЦАХАЛ конфіскував у Південному Лівані понад 85 тис. одиниць зброї, ракет і військових предметів

Армія оборони Ізраїлю конфіскувала у Південному Лівані понад 85 тис. одиниць зброї, ракет і військових предметів.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

“На початку жовтня 2024 року Армія оборони Ізраїлю розпочала обмежені, локалізовані, цілеспрямовані наземні рейди з метою демонтажу терористичної інфраструктури

"Хезболли" на півдні Лівану”, - нагадали в ЦАХАЛ.

Серед іншого, ЦАХАЛ конфіскував ракетні установки, протитанкові ракети, РПГ, гвинтівки, вибухівку, боєприпаси, зенітні ракети, прилади спостереження та військові транспортні засоби.

Зараз діє велика виставка вилученої зброї.

В Ізраїлі наголосили, що конфіскована зброя була використана Хезболлою для нападу на цивільне населення Ізраїлю та мала бути використана в рамках плану вторгнення Хезболли “Підкорити Галілею”.

“Військовий потенціал Хезболли значно погіршився в результаті наземних рейдів ЦАХАЛ”, - наголосила армія оборони Ізраїлю.

Фото: Пресслужба ЦАХАЛ ЦАХАЛ конфіскував у Південному Лівані понад 85 тис. одиниць зброї, ракет і військових предметів

Фото: Пресслужба ЦАХАЛ ЦАХАЛ конфіскував у Південному Лівані понад 85 тис. одиниць зброї, ракет і військових предметів

Фото: Пресслужба ЦАХАЛ ЦАХАЛ конфіскував у Південному Лівані понад 85 тис. одиниць зброї, ракет і військових предметів

Фото: Пресслужба ЦАХАЛ ЦАХАЛ конфіскував у Південному Лівані понад 85 тис. одиниць зброї, ракет і військових предметів