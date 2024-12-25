Армія оборони Ізраїлю конфіскувала у Південному Лівані понад 85 тис. одиниць зброї, ракет і військових предметів.
Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.
“На початку жовтня 2024 року Армія оборони Ізраїлю розпочала обмежені, локалізовані, цілеспрямовані наземні рейди з метою демонтажу терористичної інфраструктури
"Хезболли" на півдні Лівану”, - нагадали в ЦАХАЛ.
Серед іншого, ЦАХАЛ конфіскував ракетні установки, протитанкові ракети, РПГ, гвинтівки, вибухівку, боєприпаси, зенітні ракети, прилади спостереження та військові транспортні засоби.
Зараз діє велика виставка вилученої зброї.
В Ізраїлі наголосили, що конфіскована зброя була використана Хезболлою для нападу на цивільне населення Ізраїлю та мала бути використана в рамках плану вторгнення Хезболли “Підкорити Галілею”.
“Військовий потенціал Хезболли значно погіршився в результаті наземних рейдів ЦАХАЛ”, - наголосила армія оборони Ізраїлю.
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Видання The Wall Street Journal повідомило, що Ізраїль під час наземної операції в південному Лівані виявив велику кількість запасів російської зброї. Це підтверджує його давні підозри щодо посилення бойової спроможності "Хезболли" за допомогою сучасного російського озброєння. Ймовірно, бойовики отримували зброю із Сирії, де Росія зберігає певні запаси.
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Активні бої між Ізраїлем і "Хезболлою" почалися на тлі війни ізраїльтян і терористів ХАМАС, які напали на них у жовтні 2023-го. ЦАХАЛ продовжує бити по об'єктах "Хезболли" в Лівані, зокрема в столиці.