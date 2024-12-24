Їм загрожує до 7 років тюрми.

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам нелегального продажу зброї та боєприпасів у різних регіонах України, повідомляє пресслужба СБУ.

За результатами комплексних заходів у Житомирській, Черкаській та Кіровоградській областях «на гарячому» затримано п’ять осіб, які хотіли налагодити підпільний продаж озброєння.

Так, на Житомирщині затримано двох місцевих жителів, які торгували «трофейними» засобами ураження, що приховано вивозили з районів бойових дій на Донеччині.

Серед затриманих 41-річний рецидивіст. У 2022 році він отримав умовний термін покарання за незаконний продаж вогнепальної зброї, але згодом продовжив нелегальний «бізнес».

Використовуючи особисті зв’язки у кримінальних колах, фігуранти підшукували потенційних клієнтів серед колишніх в’язнів.

За матеріалами справи, ділки зберігали «товар» у спеціально створеному схроні, який облаштували в гаражі. Під час його огляду вилучено:

понад 1 кг вибухівки з підривачами;

бойові гранати РГД-5 та Ф-1;

понад пів тисячі набоїв різного калібру.

У Черкаській області підозру отримав 30-річний дезертир, який «прихопив» із собою зброю та боєприпаси з військової частини, де проходив службу. Мова йде про п’ять бойових гранат, автомат Калашникова з набоями і двома глушниками.

Відповідні засоби ураження він сховав у приватному будинку своїх батьків, де переховувався і одночасно шукав «покупців».

У Кропивницькому затримано ще двох дезертирів, які намагалися продати криміналітету 5 протитанкових гранатометів та 11 гранат Ф-1. Крім того, під час обшуків у затриманих вилучено два бойових пістолети, кулемет, протипіхотну міну та вибухівку.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.