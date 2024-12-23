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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Загалом Німеччина надала Україні військову допомогу на суму близько 28 мільярдів євро.

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України
Фото: Олексій Резніков

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. У переліку допомоги — системи ППО IRIS-T, Patriot, танки Leopard та боєприпаси до них та інше. 

Про це ідеться на сайті Міністерства оборони Німеччини.

Фінансування військової допомоги, зокрема, складається з двох частин: це кошти від федеральної урядової ініціативи, які використовуються для фінансування поставок зброї та зброя зі складів Бундесверу. Загалом Німеччина надала Україні військову допомогу на суму близько 28 мільярдів євро.

У новий пакет допомоги увійшли:

  • 15 танків Leopard 1 A5;
  • 2 зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;
  • 30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;
  • самохідна гаубиця PzH 2000;
  • 12 броньовиків з системами кінетичної оборони;
  • 7 десантних джипів Caracal;
  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;
  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;
  • 2 пускові установки Patriot;
  • 2 радари TRML-4D;
  • боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
  • 30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;
  • 5 систем самозахисту вертольотів AMPS;
  • 45 дайвінг-скутерів;
  • 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;
  • 120 гранатометів GMW,
  • 200 кулеметів MG4,
  • 420 гвинтівок MK 556,
  • 80 снайперських гвинтівок HLR 338,
  • 100 гвинтівок CR 308;
  • 52 000 снарядів 155 мм,
  • керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;
  • 65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.

Крім того, в пакет допомоги увійшли обладнання для розміновування та набої для стрілецької зброї.

На початку грудня канцлер Олаф Шольц підтвердив, що Німеччина передасть до кінця року 6-ту систему ППО IRIS-T і пускові установки Patriot. Це напередодні підтвердив президент Володимир Зеленський.

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