Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Загалом Німеччина надала Україні військову допомогу на суму близько 28 мільярдів євро.

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. У переліку допомоги — системи ППО IRIS-T, Patriot, танки Leopard та боєприпаси до них та інше.

Про це ідеться на сайті Міністерства оборони Німеччини.

Фінансування військової допомоги, зокрема, складається з двох частин: це кошти від федеральної урядової ініціативи, які використовуються для фінансування поставок зброї та зброя зі складів Бундесверу. Загалом Німеччина надала Україні військову допомогу на суму близько 28 мільярдів євро.

У новий пакет допомоги увійшли:

15 танків Leopard 1 A5;

2 зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;

30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;

самохідна гаубиця PzH 2000;

12 броньовиків з системами кінетичної оборони;

7 десантних джипів Caracal;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;

2 пускові установки Patriot;

2 радари TRML-4D;

боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;

30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;

5 систем самозахисту вертольотів AMPS;

45 дайвінг-скутерів;

12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;

120 гранатометів GMW,

200 кулеметів MG4,

420 гвинтівок MK 556,

80 снайперських гвинтівок HLR 338,

100 гвинтівок CR 308;

52 000 снарядів 155 мм,

керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;

65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.

Крім того, в пакет допомоги увійшли обладнання для розміновування та набої для стрілецької зброї.

На початку грудня канцлер Олаф Шольц підтвердив, що Німеччина передасть до кінця року 6-ту систему ППО IRIS-T і пускові установки Patriot. Це напередодні підтвердив президент Володимир Зеленський.