Генсек НАТО Рютте вважає несправедливою критику Зеленським Шольца

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вважає невиправданою іноді різку критику канцлера Німеччини Олафа Шольца з боку президента України Володимира Зеленського.
Про це пише Reuters із посиланням на німецьку агенцію DPA.
"Я часто казав Зеленському, що він повинен припинити критикувати Олафа Шольца, тому що я вважаю, що це несправедливо", – сказав Рютте, маючи на увазі слова Зеленського про "скриньку Пандори", яку, на думку українського президента Шольц відкрив, поспілкувавшись із Путіним восени.
Рютте також зазначив, що він, на відміну від Шольца, постачатиме Україні крилаті ракети Taurus і не обмежуватиме їх використання.
"Загалом ми знаємо, що такі можливості дуже важливі для України", – додав генсек і сказав, що не йому вирішувати, що повинні надати союзники.
- 15 листопада Олаф Шольц і Володимир Путін провели телефонну розмову. Шольц засудив війну Росії проти України і закликав Путіна покласти їй кінець та вивести війська. Також канцлер пропонував Росії провести переговори з Україною з метою справедливого та міцного миру та наголосив на "непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки потрібно".
- Після того, як у листопаді німецький канцлер Олаф Шольц поспілкувався телефоном із Путіном, Зеленський заявив, що це відкрило скриньку Пандори, яка підірвала зусилля щодо ізоляції російського лідера та завершення війни в Україні через справедливий мир.
- Щоправда згодом Шольц розповів Зеленському деталі дзвінка з Путіним ,і президент України сказав, що, очевидно, "тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру".
- Пізніше Шольц заявив, що готовий й надалі проводити переговори з президентом Росії Владіміром Путіним, бо попередня розмова "біла розчаруванням".
- ЗМІ пишуть, що канцлер Німеччини може найближчим часом здійснити поїздку до Москви з "мирною місією" на кшталт тієї, яку на початку угорського головування в ЄС реалізував Віктор Орбан.