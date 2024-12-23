Генсек НАТО Рютте вважає несправедливою критику Зеленським Шольца

Рютте каже, що "постачатиме Україні крилаті ракети Taurus і не обмежуватиме їх використання".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вважає невиправданою іноді різку критику канцлера Німеччини Олафа Шольца з боку президента України Володимира Зеленського.

Про це пише Reuters із посиланням на німецьку агенцію DPA.

"Я часто казав Зеленському, що він повинен припинити критикувати Олафа Шольца, тому що я вважаю, що це несправедливо", – сказав Рютте, маючи на увазі слова Зеленського про "скриньку Пандори", яку, на думку українського президента Шольц відкрив, поспілкувавшись із Путіним восени.

Рютте також зазначив, що він, на відміну від Шольца, постачатиме Україні крилаті ракети Taurus і не обмежуватиме їх використання.

"Загалом ми знаємо, що такі можливості дуже важливі для України", – додав генсек і сказав, що не йому вирішувати, що повинні надати союзники.