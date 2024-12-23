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Сеул: КНДР готується розгорнути додаткові війська та техніку у РФ

Північна Корея також починає виробництво дронів-камікадзе. 

Сеул: КНДР готується розгорнути додаткові війська та техніку у РФ
Фото: EPA/UPG

Північна Корея готується до розгортання додаткових військ та постачання дронів-камікадзе до Росії на підтримку війни в Україні. 

Про це повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) Південної Кореї, пише Yonhap.

"Комплексна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ (у Росії), наразі постачає 240-міліметрові пускові установки залпового вогню та 170-мм самохідну артилерію", – йдеться в повідомленні.

Також є деякі ознаки того, що КНДР переходить до виробництва та постачання дронів-камікадзе, які вперше представили Кім Чен Ину у листопаді. Цей крок пояснюють зусиллями Північної Кореї отримати практичний досвід ведення війни і модернізувати свою систему звичайних озброєнь.

Минулого місяця державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями на місці різних типів дронів-камікадзе і закликав до повномасштабного виробництва зброї, яка стає все більш важливою в сучасній війні через свою економічну ефективність.

У JCS заявили, що жодних ознак провокацій із КНДР поки не виявили, додавши, що ця країна зосереджена на розширенні військової співпраці з Росією та "стабільному управлінні внутрішньою обстановкою" перед пленарним засіданням партії наприкінці року.

Однак військові Південної Кореї не виключають можливості того, що КНДР влаштує несподівану військову провокацію, приурочену до великої політичної події. Наприклад, запустять балістичну ракету середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою.

Прогнозують,що наступного року КНДР продовжить провокації, зокрема, запускатимуть повітряні кулі зі сміттям. 

  • Тим часом на Курщині ССО за три дні знищили 77 військових КНДР у чистому полі. 
  • Нещодавно розвідка Південної Кореї повідомила, що наразі відомо про ліквідованих щонайменше 100 північнокорейських військовослужбовців, яких направили до Росії для бойових дій в Україні. А кількість поранених сягнула приблизно 1000 осіб.
  • Станом на початок грудня 2000 військових КНДР направили в підрозділи, які ведуть активні бої, а ще 9000 перебували в оперативному резерві. 
  • Детальніше про те, як воюють проти України військові з КНДР, у матеріалі LB.ua.
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