Сеул: КНДР готується розгорнути додаткові війська та техніку у РФ

Північна Корея готується до розгортання додаткових військ та постачання дронів-камікадзе до Росії на підтримку війни в Україні.

Про це повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) Південної Кореї, пише Yonhap.

"Комплексна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ (у Росії), наразі постачає 240-міліметрові пускові установки залпового вогню та 170-мм самохідну артилерію", – йдеться в повідомленні.

Також є деякі ознаки того, що КНДР переходить до виробництва та постачання дронів-камікадзе, які вперше представили Кім Чен Ину у листопаді. Цей крок пояснюють зусиллями Північної Кореї отримати практичний досвід ведення війни і модернізувати свою систему звичайних озброєнь.

Минулого місяця державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями на місці різних типів дронів-камікадзе і закликав до повномасштабного виробництва зброї, яка стає все більш важливою в сучасній війні через свою економічну ефективність.

У JCS заявили, що жодних ознак провокацій із КНДР поки не виявили, додавши, що ця країна зосереджена на розширенні військової співпраці з Росією та "стабільному управлінні внутрішньою обстановкою" перед пленарним засіданням партії наприкінці року.

Однак військові Південної Кореї не виключають можливості того, що КНДР влаштує несподівану військову провокацію, приурочену до великої політичної події. Наприклад, запустять балістичну ракету середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою.

Прогнозують,що наступного року КНДР продовжить провокації, зокрема, запускатимуть повітряні кулі зі сміттям.