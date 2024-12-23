У Сербії пройшли масові антиурядові протести

Учасники акції вимагали, щоб президент країни Вучич і відповідальні за обвал даху на вокзалі постали перед правосуддям.

У неділю десятки тисяч людей вийшли на центральну площу столиці Сербії Белграда, мітингуючи проти президента-популіста Александра Вучича та його уряду, вимагаючи притягнути до відповідальності винних за обвал даху на вокзалі у Новому Саді. Тоді загинули 15 осіб.

Про це пишуть АР та Reuters.

За даними МВС Сербії, кількість мітингарів сягнула 28–29 тисяч людей. Рух транспорту в центрі столиці був перекритий. Менші мітинги відбулися також у містах Ніш і Крагуєвац. До одного із найбільших мітингів за останні роки на площі Славія в Белграді закликали студенти та профспілки фермерів.

Серби звинувачують в руйнуванні вокзалу у Новому Саді корупцію та неакуратну роботу. Будівлю двічі ремонтували в рамках сумнівних мегапроектів за участю китайських державних компаній. Протестувальники вимагають, щоб Вучич і відповідальні постали перед правосуддям. Також протестувальники вимагали створення перехідного уряду, щоб підготувати дострокові вибори до парламенту.

Опозиційні партії заявили, що перехідний уряд, який підготує вільні та чесні вибори, може стати виходом із "політичної напруги", оскільки правлячу партію також звинувачують у фальсифікації минулих виборів.

Тим часом сербський президент Александр Вучич заявив, що не поступиться вимогам опозиції, і звинуватив своїх опонентів у використанні студентів для спроби захоплення влади.

Спочатку Вучич звинуватив студентів у тому, що вони почали протестувати за гроші, але пізніше заявив, що виконає їхні вимоги, зокрема опублікує документацію щодо ремонтних робіт на станції Новий Сад.