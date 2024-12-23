Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
Журналіст Бутусов: у відповідь на оголошену Путіним “дуель” ударом по Рильську знищено штаб 155-ї бригади морпіхів
Журналіст Бутусов: у відповідь на оголошену Путіним “дуель” ударом по Рильську знищено штаб 155-ї бригади морпіхів
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
ГоловнаСвіт

У Сербії пройшли масові антиурядові протести

Учасники акції вимагали, щоб президент країни Вучич і відповідальні за обвал даху на вокзалі постали перед правосуддям.

У Сербії пройшли масові антиурядові протести
Протести у Сербії
Фото: EPA/UPG

У неділю десятки тисяч людей вийшли на центральну площу столиці Сербії Белграда, мітингуючи проти президента-популіста Александра Вучича та його уряду, вимагаючи притягнути до відповідальності винних за обвал даху на вокзалі у Новому Саді. Тоді загинули 15 осіб. 

Про це пишуть АР та Reuters.

За даними МВС Сербії, кількість мітингарів сягнула 28–29 тисяч людей. Рух транспорту в центрі столиці був перекритий. Менші мітинги відбулися також у містах Ніш і Крагуєвац. До одного із найбільших мітингів за останні роки на площі Славія в Белграді закликали студенти та профспілки фермерів. 

Серби звинувачують в руйнуванні вокзалу у Новому Саді корупцію та неакуратну роботу. Будівлю двічі ремонтували в рамках сумнівних мегапроектів за участю китайських державних компаній. Протестувальники вимагають, щоб Вучич і відповідальні постали перед правосуддям. Також протестувальники вимагали створення перехідного уряду, щоб підготувати дострокові вибори до парламенту. 

Опозиційні партії заявили, що перехідний уряд, який підготує вільні та чесні вибори, може стати виходом із "політичної напруги", оскільки правлячу партію також звинувачують у фальсифікації минулих виборів. 

Тим часом сербський президент Александр Вучич заявив, що не поступиться вимогам опозиції, і звинуватив своїх опонентів у використанні студентів для спроби захоплення влади.

Спочатку Вучич звинуватив студентів у тому, що вони почали протестувати за гроші, але пізніше заявив, що виконає їхні вимоги, зокрема опублікує документацію щодо ремонтних робіт на станції Новий Сад.

  • Трагедія у Новому Саді сталася на початку листопада. 
  • За підозрою у скоєнні злочину проти громадської безпеки затримали 11 осіб, зокрема міністра та керівника залізничної компанії. 
  • Суперечки щодо відповідальності за трагедію у місті Нові-Сад спричинили бійку у сербському парламенті. Тоді опозиція звинуватила керівну коаліцію у небажанні визнати свою провину за смерті громадян та ініціювала голосування щодо вотуму недовіри уряду. 
  • Згодом через обвал даху вокзалу вищий суд Сербії звільнив колишнього міністра інфраструктури Горана Весича.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies