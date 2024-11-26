15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
Чому так важко втримати вагу після схуднення і які механізми тіла прагнуть кілограми повернути – дослідження
Чому так важко втримати вагу після схуднення і які механізми тіла прагнуть кілограми повернути – дослідження
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГоловнаСвіт

У парламенті Сербії сталася бійка між депутатами

Опозиція звинуватила владу у загибелі людей на вокзалі Нові-Саду.

У парламенті Сербії сталася бійка між депутатами
Бійка у сербському парламенті
Фото: EPA/UPG

Суперечки щодо відповідальності за трагедію у місті Нові-Сад, де через падіння даху вокзалу загинули 15 людей, спричинили бійку у сербському парламенті.

Як пише Reuters, опозиція звинуватила керівну коаліцію у небажанні визнати свою провину за смерті громадян та ініціювала голосування щодо вотуму недовіри уряду. 

Представник "Зеленого лівого фронту" Радомір Лазович розмістив на трибуні плакат із підписом "на ваших руках кров", після чого міністр охорони здоров'я Затібор Лончар розпочав з ним штовханину. До сутички приєдналися депутати з обох сторін. Опозиціонери кричали "вбивці" та демонстрували зображення президента Александра Вучича з криваво-червоними руками. 

Пристрасті зрештою вдалося вгамувати, проте продовжити роботу у понеділок парламент не зміг.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies