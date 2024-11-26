У парламенті Сербії сталася бійка між депутатами

Опозиція звинуватила владу у загибелі людей на вокзалі Нові-Саду.

Суперечки щодо відповідальності за трагедію у місті Нові-Сад, де через падіння даху вокзалу загинули 15 людей, спричинили бійку у сербському парламенті.

Як пише Reuters, опозиція звинуватила керівну коаліцію у небажанні визнати свою провину за смерті громадян та ініціювала голосування щодо вотуму недовіри уряду.

Представник "Зеленого лівого фронту" Радомір Лазович розмістив на трибуні плакат із підписом "на ваших руках кров", після чого міністр охорони здоров'я Затібор Лончар розпочав з ним штовханину. До сутички приєдналися депутати з обох сторін. Опозиціонери кричали "вбивці" та демонстрували зображення президента Александра Вучича з криваво-червоними руками.

Пристрасті зрештою вдалося вгамувати, проте продовжити роботу у понеділок парламент не зміг.