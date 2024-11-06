Мітинги у Сербії через трагедію на вокзалі у Нові-Саді переросли у сутички

У сербському місті Нові-Сад відбувся масштабний мітинг опозиційно налаштованих громадян, які вимагають притягнення до відповідальності винних у падінні даху місцевого вокзалу, що призвело до загибелі 14 людей.

Як повідомляє Reuters, учасники акції кидали яйця, пляшки та каміння в офіс керівної Сербської прогресивної партії. Вони також вигукували гасла та тримали плакати з вимогою заарештувати президента Александра Вучича та звинуваченнями на адресу уряду у корупції та брехні.

Після спроби натовпу підпалити будівлю міської ради поліція застосувала сльозогінний газ. Опозиційні лідери стверджують, що мітингарі, які почали застосовувати насильство, були провокаторами, що мали на меті дискредитувати протест. Вони звернули увагу, що поліція не затримувала тих, хто на них кидався.