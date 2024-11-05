Трамп пообіцяв визнати свій програш, якщо вибори будуть чесними

Дональд Трамп вважає, що його прихильники не вдаватимуться до насильства.

Кандидат на посаду президента США від республіканців Дональд Трамп заявив, що визнає свою поразку, "якщо це будуть чесні вибори".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише AFP.

Водночас Трамп повторив критику електронних машин для голосування. Він припустив, що такі машини менш безпечні, ніж паперові бюлетені, і затримують оголошення результатів.

"Ви знаєте, що папір зараз більш досконалий, ніж комп'ютери? Якщо це папір з водяними знаками, ви не можете... З ним не може щось статися. Ви нічого не можете зробити, щоб обдурити", - додав Трамп.

Крім того, кандидат від республіканців зазначив, що не має говорити своїм прибічникам, щоб ті не вдавались до насильства.

"Звичайно, насильства не буде. Мої прихильники не жорстокі люди", – наголосив Трамп.

Вибори президента США

5 листопада – основний день виборів, але проголосувати поштою або за відкріпними листами можна було раніше. Саме поштою голосувала демократка Камала Гарріс, яка змагається за посаду президента з другим основним кандидатом, республіканцем Дональдом Трампом.

За президента також голосує колегія вибірників. Кожен штат має певну кількість голосів, що залежить від його населення. Зазвичай штат віддає всі голоси тому кандидату, підтримка якого переважає на всенародному голосуванні. Для перемоги кандидат має набрати принаймні 270 голосів вибірників.

Остаточно влада перейде до нового президента в січні, після інавгурації, а до того часу президентом залишатиметься Джо Байден.