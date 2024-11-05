У Смузі Гази повідомили про 30 жертв унаслідок учорашніх ударів Ізраїлю

У смузі Гази заявили про загибель 30 людей внаслідок учорашніх ізраїльських ударів, пише The Guardian із посиланням на палестинські медіа та медиків.
Авіаудар пошкодив два будинки в місті Бейт-Лахія на півночі Гази, внаслідок чого, за даними підконтрольних ХАМАС медіа і новинного агентства WAFA, загинули не менше 20 людей. Ще шестеро людей загинули внаслідок двох інших авіаударів в Газі та Дейр-аль-Баласі, стверджують палестинські посадовці.
Четверо інших людей загинули в місті Аль-Завайда. Згідно з повідомленнями, загалом серед загиблих – двоє дітей.
Ізраїльські військові скидали з літаків листівки з закликом виїхати над містом Бейт-Лахія.
"Усі, хто залишається в будинках і притулках – ви ризикуєте життям. Задля безпеки ви маєте прямувати на південь", – йшлося в них.
За даними ООН, майже кожен з понад двох мільйонів мешканців Смуги Гази був змушений принаймні один раз переїжджати, аби врятуватися від війни.
- Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023, відколи терористи атакували ізраїльську територію і взяли заручників. Звільнити всіх заручників не вдалося досі.
- Окрім ХАМАС, Ізраїль веде боротьбу проти ліванської Хезболли, хуситів та іранських сил. Бойові дії призвели до численних жертв серед цивільних.