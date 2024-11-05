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Politico: в ЄС почали розслідування через лазівку в санкціях, яка дозволяла завозити російську нафту після зміни марки

У трьох турецьких портах змінювали марку російської нафти, після чого її було можна продати країнам Євросоюзу. 

Politico: в ЄС почали розслідування через лазівку в санкціях, яка дозволяла завозити російську нафту після зміни марки
Фото: EPA/UPG

Управління Євросоюзу по боротьбі з шахрайством – OLAF – розпочало розслідування лазівки, що дозволяла експортувати підсанкційну російську нафту під іншою маркою. Про це пише Politico з посиланням на два анонімні джерела, обізнані з цим питанням.

Раніше журналісти виявили, що мільйони барелів російської нафти можуть в обхід санкцій надходити до країн ЄС після зміни марки в Туреччині. Ця схема можлива через лазівку в санкційному законодавстві, яка дозволяло закуповувати "змішане" паливо, якщо воно не було позначене як російське.

Москва за рік заробила на цій схемі декілька млрд доларів. Вдалося їй це завдяки трьом турецьким портам. А також журналісти Politico з'ясували, що торік Москва отримала ще мільярд євро завдяки іншій лазівці законодавства ЄС щодо Болгарії.

OLAF поки що початок розслідування не коментувало.  

  • Росія перевозить свою нафту так званим тіньовим флотом.
  • З 5 грудня 2022 набув чинності прайскеп – обмеження вартості російської нафти на рівні $60 за барель.  Прайскеп ухвалили країни Євросоюзу, G7 і Австралія. Також відтоді чинна заборона на імпорт російської нафти морським шляхом до країн ЄС і Великої Британії. 
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