У Франції починається суд у справі про обезголовлення вчителя, який показав карикатуру на пророка Мухаммеда

Суд тосується не самого вбивства Семюеля Паті, а обставин, що призвели до нього.

У Парижі перед судом постали вісім осіб, звинувачених у заохоченні вбивці Семюеля Паті ‒ вчителя, якого у жовтні 2020 року обезголовили на вулиці біля його школи, пише BBC.

Абдуллах Анзоров, молодий чоловік чеченського походження, який мав ніж, мертвий – поліцейські застрелили його через кілька хвилин після нападу.

Тож суд стосується не самого вбивства, а обставин, що призвели до нього.

Протягом семи тижнів суд розглядатиме, як “брехня 13-річної школярки вийшла з-під контролю завдяки соцмережам, викликавши міжнародну кампанію ненависті та надихнувши самозваного захисника ісламу на місію помсти”.

Двох чоловіків звинувачують у ідентифікації Паті в інтернеті як “богохульця”, двох друзів Анзорова у наданні йому матеріально-технічної допомоги, а чотирьох інших у тому, що вони пропонували вбивці підтримку в чатах.

Детальніше про вбивство Семюеля Паті

Паті був сумлінним і улюбленим учителем історії в середній школі в Конфлан-Сент-Онорін, у процвітаючому західному передмісті Парижа. 6 жовтня 2020 року він провів урок для підлітків про свободу слова. Під час уроки він згадав про теракт в офісі журналу Charlie Hebdo у 2015 році, коли публікація карикатури на пророка Мухаммеда призвела до вбивства більшості його співробітників і показав приклад карикатур. Перед цим він рекомендував тим, хто боїться бути ображеним, відвести очі.

Наступного дня батько запитав одну з його учениць – 13-річну дівчинку – чому вона не йде до школи. Дівчина відповіла, що її покарали, бо вона наважилася протистояти Паті, коли він наказав мусульманам покинути клас, щоб він міг показати оголену фотографію пророка.

Це була потрійна брехня, зазначає видання. Паті не наказував мусульманам залишити клас. Дівчинку покарали, але не з тієї причини, яку вона вказала, і вона навіть не була в класі того дня, коли Паті проводив урок про свободу слова. Спершу батько дівчинки змусив її повторити цю заяву на відео, які він опублікував у Facebook, назвавши ім’я вчителя. Тоді місцевий ісламіст Абдельхакім Сефріуї створив 10-хвилинне онлайн-відео під назвою “Іслам і пророка ображають у державному коледжі”.

Протягом кількох днів школа була завалена погрозами та повідомленнями ненависті з усього світу. Паті розповів колегам, що переживає важкий час через кампанію проти нього.

Історія привернула увагу 18-річного чеченського біженця Абдуллах Анзоров, який жив в Руані, за 80 км на захід. Анзоров зробив на своєму телефоні першу помітку: “Учитель показав своєму класу фотографію оголеного посланника Аллаха”. Тоді Анзоров звернувся за допомогою до двох друзів, яких зараз судять.

Четверо останніх обвинувачених, серед яких є жінка, ‒ це особи, з якими Анзоров спілкувався у Snapchat та Twitter і які нібито пропонували йому підтримку. Обвинувачені визнають свій зв'язок із справою, але заперечують звинувачення у “терористичній спільноті” чи “співучасті у скоєнні терористичного вбивства”.

Адвокати батька дівчинки та ісламістського проповідника стверджуватимуть, що, хоча вони публічно засуджували Паті, вони ніколи не закликали до його вбивства.

Так само адвокати друзів Анзорова ‒ реальних і онлайн ‒ кажуть, що не мали жодного уявлення про те, що він планував вбивство.

Для обвинувачення ключовим є контекст. Вбивство Семюеля Паті відбулося в період підвищеного усвідомлення загрози з боку джихадистів. У жовтні 2020 року Charlie Hebdo повторно опублікував деякі карикатури, щоб відзначити початок судового процесу у справі про першу атаку. Інтернет був сповнений нових ісламістських погроз проти Франції, а наприкінці вересня пакистанець поранив двох людей мачете в колишніх офісах Charlie Hebdo.

Прокуратура стверджуватиме, що в такому кліматі публічне засудження людини за богохульство було рівнозначним визначенню терористичної мішені.

Рік тому дівчину, фігурантку справи, суд у справах неповнолітніх визнав винною в неправдивих звинуваченнях, вона отримала умовний термін ув’язнення.

П'ятьох інших учнів засудили за те, що в обмін на гроші вони ідентифікували Паті для Анзарова.