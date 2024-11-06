Низка світових лідерів пропустять кліматичний саміт ООН в Азербайджані

Ані ЄC, ані США не будуть представлені на найвищому рівні.

На тлі глобальних політичних процесів - не до глобального потепління: саміт ООН щодо проблем зміни клімату COP29 у столиці Азербайджану Баку пропустять чимало лідерів провідних економік світу.

Як зазначає Reuters, речник Єврокомісії повідомив, що президентка Урсула фон дер Ляєн не має наміру відвідувати захід через справи, які потребують вирішення у Брюсселі. Йдеться про розподіл посад єврокомісарів, який визначить політичний курс ЄС на наступні 5 років.

Також не поїде до Азербайджану президент Сполучених Штатів Джо Байден. У господаря Білого дому й так тісний графік: після виборів 5 листопада він має завітати на саміт APEC у Перу, а згодом на зустріч "Великої двадцятки" у Ріо-де-Жанейро. Президент Бразилії Лула да Сілва до Баку теж не збирається.

Не присутні у програмі виступів на кліматичному саміті і лідери Китаю, Мексики, Австралії та Японії.

COP29 у Баку розпочнеться 11 листопада. 200 країн спробують домовитися збільшити фінансування програм щодо скорочення вуглецевих викидів.