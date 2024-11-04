Генсек ООН "дуже занепокоєний" через відправку військ КНДР до Росії

Україна відкрито говорила про участь північнокорейських військ ще з 17 жовтня, та це не завадило Гутеррешу їхати до Росії на саміт.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш "дуже занепокоєний" повідомленнями про те, що КНДР відправила на допомогу Росії тисячі своїх військових. Про йдеться у заяві речника Стефана Дюжарріка.

За даними американської розвідки, північнокорейські війська вже перебувають у Курській області. Пхеньян і Москва цього навіть не заперечували.

"Генеральний секретар дуже занепокоєний щодо повідомлень про надсилання військ із Північної Кореї до Росії, включно з можливо доставкою до зони конфлікту. Це може репрезентувати дуже небезпечну ескалацію війни в Україні", – сказав речник.

Гутерреш, який зараз висловлює занепокоєння ескалацією, минулого місяця літав до Росії на саміт БРІКС і зустрічався там із Володимиром Путіним – людиною, на яку Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт.

Участь КНДР у війні

За даними ГУР, за останній тиждень жовтня Росія перекинула з Приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.

Ще 16 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах.

17 жовтня Зеленський заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України.