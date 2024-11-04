Генсек ООН "дуже занепокоєний" через відправку військ КНДР до Росії

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш "дуже занепокоєний" повідомленнями про те, що КНДР відправила на допомогу Росії тисячі своїх військових. Про йдеться у заяві речника Стефана Дюжарріка.
За даними американської розвідки, північнокорейські війська вже перебувають у Курській області. Пхеньян і Москва цього навіть не заперечували.
"Генеральний секретар дуже занепокоєний щодо повідомлень про надсилання військ із Північної Кореї до Росії, включно з можливо доставкою до зони конфлікту. Це може репрезентувати дуже небезпечну ескалацію війни в Україні", – сказав речник.
Гутерреш, який зараз висловлює занепокоєння ескалацією, минулого місяця літав до Росії на саміт БРІКС і зустрічався там із Володимиром Путіним – людиною, на яку Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт.
Участь КНДР у війні
- За даними ГУР, за останній тиждень жовтня Росія перекинула з Приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.
- Ще 16 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах.
- 17 жовтня Зеленський заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України.
- За оцінкою керівника ГУР Буданова, близько 11 000 північнокорейських військових тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України. Готовими для відправки на війну вони будуть до листопада. Також начальник ГУР пояснив мотивацію КНДР допомагати Росії: це гроші та отримання ядерних технологій.
- 23 жовтня НАТО і США нарешті підтвердили, що мають докази відправлення військових КНДР у Росію.
- Президент США, коментуючи участь КНДР, сказав, що якщо її війська перетнуть кордон, то українці мають право по них бити. А також він висловив занепокоєння.
- Більше на цю тему – в матеріалі "Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР".
- Зеленський у розмові з журналістами дорікав США і Заходу за недостатньо рішучу реакцію на залучення військ КНДР.