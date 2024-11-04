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Генсек ООН "дуже занепокоєний" через відправку військ КНДР до Росії

Україна відкрито говорила про участь північнокорейських військ ще з 17 жовтня, та це не завадило Гутеррешу їхати до Росії на саміт. 

Генсек ООН "дуже занепокоєний" через відправку військ КНДР до Росії
Антоніу Гутерреш на саміті BRICS у Росії
Фото: скриншот відео

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш "дуже занепокоєний" повідомленнями про те, що КНДР відправила на допомогу Росії тисячі своїх військових. Про йдеться у заяві речника Стефана Дюжарріка.

За даними американської розвідки, північнокорейські війська вже перебувають у Курській області. Пхеньян і Москва цього навіть не заперечували.

"Генеральний секретар дуже занепокоєний щодо повідомлень про надсилання військ із Північної Кореї до Росії, включно з можливо доставкою до зони конфлікту. Це може репрезентувати дуже небезпечну ескалацію війни в Україні", – сказав речник. 

Гутерреш, який зараз висловлює занепокоєння ескалацією, минулого місяця літав до Росії на саміт БРІКС і зустрічався там із Володимиром Путіним – людиною, на яку Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт. 

Участь КНДР у війні

  • За даними ГУР, за останній тиждень жовтня Росія перекинула з Приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.
  • Ще 16 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах. 
  • 17 жовтня Зеленський заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України. 
  • За оцінкою керівника ГУР Буданова, близько 11 000 північнокорейських військових тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України. Готовими для відправки на війну вони будуть до листопада. Також начальник ГУР пояснив мотивацію КНДР допомагати Росії: це гроші та отримання ядерних технологій. 
  • 23 жовтня НАТО і США нарешті підтвердили, що мають докази відправлення військових КНДР у Росію.
  • Президент США, коментуючи участь КНДР, сказав, що якщо її війська перетнуть кордон, то українці мають право по них бити. А також він висловив занепокоєння. 
  • Більше на цю тему – в матеріалі "Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР".
  • Зеленський у розмові з журналістами дорікав США і Заходу за недостатньо рішучу реакцію на залучення військ КНДР. 
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