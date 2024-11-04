В Індонезії щонайменше шість людей загинули внаслідок вивержень вулкана

Виверження сталися на горі Левотобі Лакі-Лакі, яка розташована на острові Флорес.

Щонайменше шість людей загинули внаслідок кількох вивержень вулкана на сході Індонезії, пише DW з посиланням на місцеву владу.

Виверження сталися на горі Левотобі Лакі-Лакі, яка розташована на острові Флорес.

Рятувальні команди все ще шукають потенційних жертв, які опинилися під завалами обвалених будинків.

Лава виверглася незадовго до опівночі та знову два рази вночі. Починаючи з четверга, вулкан щодня викидає попіл на висоту до 2000 метрів.

За інформацією служби моніторингу вулканічної діяльності, кілька будинків згоріли, зокрема монастир католицьких черниць.

Уряд оголосив надзвичайний стан у постраждалих районах до 31 грудня. Рівень тривоги сягнув до найвищого рівня.

Місцевих жителів і туристів закликали на перебувати на території у радіусі семи кілометрів від кратера.

“На горі Левотобі Лакі-Лакі спостерігається значне збільшення вулканічної активності”, ‒ йдеться в пресрелізі.

Мешканців попередили про ймовірність лавових повеней, спричинених дощем, і закликали місцевих жителів носити маски, щоб уникнути впливу вулканічного попелу.

Індонезія зазнає частих вивержень і є частиною тихоокеанського “Вогняного кільця”, де спостерігається інтенсивна вулканічна та сейсмічна активність.