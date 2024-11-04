ДБР: полковник медслужби допоміг дружині отримати в тилу майже мільйон гривень “бойових” виплат
ДБР: полковник медслужби допоміг дружині отримати в тилу майже мільйон гривень “бойових” виплат
​​Розлючений натовп закидав іспанських монархів брудом в одному з найбільш постраждалих від повені міст - Пайпорту
​​Розлючений натовп закидав іспанських монархів брудом в одному з найбільш постраждалих від повені міст - Пайпорту
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
ЗМІ: Італія, Ватикан та Ізраїль причетні до мастшабного хакерського скандалу. Серед цілей називають “праву руку” Путіна
ЗМІ: Італія, Ватикан та Ізраїль причетні до мастшабного хакерського скандалу. Серед цілей називають “праву руку” Путіна
ЦПД: Google “засвітив” на картах розміщення українських військових систем
ЦПД: Google “засвітив” на картах розміщення українських військових систем
МЗС Туреччини: у 2025-му через втому у війні Росії проти України може бути “нова ситуація”
МЗС Туреччини: у 2025-му через втому у війні Росії проти України може бути “нова ситуація”
КНУ імені Тараса Шевченка потребує допомоги після нічної атаки росіян
КНУ імені Тараса Шевченка потребує допомоги після нічної атаки росіян
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
ГоловнаСвіт

В Індонезії щонайменше шість людей загинули внаслідок вивержень вулкана

Виверження сталися на горі Левотобі Лакі-Лакі, яка розташована на острові Флорес.

В Індонезії щонайменше шість людей загинули внаслідок вивержень вулкана
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Щонайменше шість людей загинули внаслідок кількох вивержень вулкана на сході Індонезії, пише DW з посиланням на місцеву владу.

Виверження сталися на горі Левотобі Лакі-Лакі, яка розташована на острові Флорес.

Рятувальні команди все ще шукають потенційних жертв, які опинилися під завалами обвалених будинків.

Лава виверглася незадовго до опівночі та знову два рази вночі. Починаючи з четверга, вулкан щодня викидає попіл на висоту до 2000 метрів.

Підписуйтесь на наш Google News

За інформацією служби моніторингу вулканічної діяльності, кілька будинків згоріли, зокрема монастир католицьких черниць.

Уряд оголосив надзвичайний стан у постраждалих районах до 31 грудня. Рівень тривоги сягнув до найвищого рівня.

Місцевих жителів і туристів закликали на перебувати на території у радіусі семи кілометрів від кратера.

“На горі Левотобі Лакі-Лакі спостерігається значне збільшення вулканічної активності”, ‒ йдеться в пресрелізі.

Мешканців попередили про ймовірність лавових повеней, спричинених дощем, і закликали місцевих жителів носити маски, щоб уникнути впливу вулканічного попелу.

  • Індонезія зазнає частих вивержень і є частиною тихоокеанського “Вогняного кільця”, де спостерігається інтенсивна вулканічна та сейсмічна активність.
  • У січні гора на індонезійському острові Флорес відбулося кілька великих вивержень, тоді довелося евакуювати щонайменше 2000 жителів.
  • У травні щонайменше 37 людей загинули внаслідок повеней і сходження холодної лави з вулкану на індонезійському острові Суматра.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies