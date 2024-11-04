В Індонезії щонайменше шість людей загинули внаслідок вивержень вулкана

Щонайменше шість людей загинули внаслідок кількох вивержень вулкана на сході Індонезії, пише DW з посиланням на місцеву владу.
Виверження сталися на горі Левотобі Лакі-Лакі, яка розташована на острові Флорес.
Рятувальні команди все ще шукають потенційних жертв, які опинилися під завалами обвалених будинків.
Лава виверглася незадовго до опівночі та знову два рази вночі. Починаючи з четверга, вулкан щодня викидає попіл на висоту до 2000 метрів.
За інформацією служби моніторингу вулканічної діяльності, кілька будинків згоріли, зокрема монастир католицьких черниць.
Уряд оголосив надзвичайний стан у постраждалих районах до 31 грудня. Рівень тривоги сягнув до найвищого рівня.
Місцевих жителів і туристів закликали на перебувати на території у радіусі семи кілометрів від кратера.
“На горі Левотобі Лакі-Лакі спостерігається значне збільшення вулканічної активності”, ‒ йдеться в пресрелізі.
Мешканців попередили про ймовірність лавових повеней, спричинених дощем, і закликали місцевих жителів носити маски, щоб уникнути впливу вулканічного попелу.
- Індонезія зазнає частих вивержень і є частиною тихоокеанського “Вогняного кільця”, де спостерігається інтенсивна вулканічна та сейсмічна активність.
- У січні гора на індонезійському острові Флорес відбулося кілька великих вивержень, тоді довелося евакуювати щонайменше 2000 жителів.
- У травні щонайменше 37 людей загинули внаслідок повеней і сходження холодної лави з вулкану на індонезійському острові Суматра.