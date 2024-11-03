​В Ірані жорстоко заарештували студентку, яка роздяглася на знак протесту проти примусового носіння хіджабу

Amnesty International закликала владу Ірану негайно звільнити затриману, а до цього - у захистити її від тортур та іншого жорстокого поводження.

2 листопада в Ірані була жорстоко заарештована студентка, яка зняла одяг на знак протесту проти насильницького примусу носити хіджаб з боку служби безпеки столичного університету. Про це повідомила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

На опублікованому відео студентка сидить у дворі в спідній білизні та сперечається з чоловіком: той намагається дати їй одяг, а вона відмовляється. Потім чоловік починає комусь дзвонити, і на цьому відео обривається.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm — Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024

Amnesty International закликала владу Ірану негайно звільнити затриману, а до цього часу захистити її від тортур та іншого жорстокого поводження, а також забезпечити доступ до неї родини та адвоката.

Видання DW також повідомило, що чоловіки в цивільному заштовхали дівчину в машину і відвезли у невідомому напрямку.

Студентське видання Amir Kabir Newsletter повідомляє, що дівчина роздяглася після того, як бійці воєнізованого формування "Басідж" пред'явили їй претензії щодо "неправильного" носіння хіджабу і порвали її одяг.

Під час затримання дівчину побили, зокрема вдарили головою об двері машини, що призвело до кровотечі, пише видання. Ім'я студентки видання не називає. Натомість представник університету заявив, що затримана нібито є психічно хворою, і її "відправили до клініки".