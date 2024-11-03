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​В Ірані жорстоко заарештували студентку, яка роздяглася на знак протесту проти примусового носіння хіджабу

Amnesty International закликала владу Ірану негайно звільнити затриману, а до цього - у захистити її від тортур та іншого жорстокого поводження.

​В Ірані жорстоко заарештували студентку, яка роздяглася на знак протесту проти примусового носіння хіджабу
Ілюстративне фото

2 листопада в Ірані була жорстоко заарештована студентка, яка зняла одяг на знак протесту проти насильницького примусу носити хіджаб з боку служби безпеки столичного університету. Про це повідомила міжнародна правозахисна організація Amnesty International. 

На опублікованому відео студентка сидить у дворі в спідній білизні та сперечається з чоловіком: той намагається дати їй одяг, а вона відмовляється. Потім чоловік починає комусь дзвонити, і на цьому відео обривається.

 

Amnesty International закликала владу Ірану негайно звільнити затриману, а до цього часу захистити її від тортур та іншого жорстокого поводження, а також забезпечити доступ до неї родини та адвоката.

Видання DW також повідомило, що чоловіки в цивільному заштовхали дівчину в машину і відвезли у невідомому напрямку.

Студентське видання Amir Kabir Newsletter повідомляє, що дівчина роздяглася після того, як бійці воєнізованого формування "Басідж" пред'явили їй претензії щодо "неправильного" носіння хіджабу і порвали її одяг. 

Під час затримання дівчину побили, зокрема вдарили головою об двері машини, що призвело до кровотечі, пише видання. Ім'я студентки видання не називає. Натомість представник університету заявив, що затримана нібито є психічно хворою, і її "відправили до клініки".

  • Носіння чадри, хіджабу чи накидки, яка закриває руки, є обовʼязковим в Ірані після ісламської революції 1979 року. Слідкує за дотриманням правил поліція з питань моралі. 
  • У вересні 2022-го в Ірані почалися протести та зіткнення з силовиками після смерті 22-річної Махси Аміні, яку затримала поліція моралі за нібито "неправильне носіння хіджабу". Аміні померла через кілька днів після того, як вона була затримана.
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