США перекидають свої стратегічні бомбардувальники у Європу

Екіпажі тренуватимуться і діятимуть разом зі союзниками та партнерами по НАТО.

У найближчі дні США почнуть розгортати оперативну групу бомбардувальників у Європі.

Про це йдеться на сайті американських військово-повітряних сил.

Стратегічні бомбардувальники здійснять переліт із континентальної частини США до зони відповідальності Європейського командування ЗС США.

Планується, що давно заплановане розгортання розпочнеться з польотів бомбардувальників ВПС США за заздалегідь складеним планом польоту через міжнародний повітряний простір та за наявності відповідних дипломатичних дозволів на випадок перетину літаків через повітряний простір суверенної держави, зазначили військові.

Під час розгортання екіпажі американських бомбардувальників протягом декількох тижнів тренуватимуться і діятимуть разом зі союзниками та партнерами по НАТО.