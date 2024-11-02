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Туреччина планує новий закон про іноземних агентів

Відповідно до нового законопроекту, покарання може становити до 7 років в'язниці.

Туреччина планує новий закон про іноземних агентів
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Анадолу

Туреччина має намір запровадити новий закон проти іноземного впливу на питання, які можуть завдати шкоди національним інтересам.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Законодавство, яке найближчими днями має бути обговорене в парламенті країни-члена НАТО, має на меті приборкати тих, хто працює проти “безпеки держави або її внутрішніх чи зовнішніх політичних інтересів” під впливом або наказами іноземної країни чи організації”, - йдеться у повідомленні.

Відповідно до нового законопроекту, покарання може становити до 7 років в'язниці.

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Це викликає серед громадянського суспільства та медіагруп занепокоєння, що закон буде використаний для придушення інакомислення. Десятки медіа-груп опублікували заяви проти закону про іноземний вплив і закликали його скасувати.

Як зазначив Інан Акгун Алп, депутат від головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP), законопроект підготує ґрунт для “набагато більш репресивного середовища”.

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