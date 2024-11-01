Партія президента Ботсвани програла вибори після майже 60 років перебування політсили при владі

Президент Ботсвани Мокгвітсі Масісі визнав поразку після того, як попередні результати показали, що його партія втратила більшість у парламенті на виборах цього тижня, повідомляє The Guardian.

Таким чином завершується майже шість десятиліть перебування політичної сили при владі.

Більше половини виборчих округів повідомили, що опозиційна коаліція “Парасолька за демократичні зміни” (UDC) мала значну перевагу, що дозволило її лідеру, юристу Думі Боко, виграти президентські вибори.

Аналітики кажуть, що все більші соціально-економічні проблеми, особливо серед молоді, спричинило падіння керівної Демократичної партії Ботсвани (BDP), яка керувала невеликою південноафриканською державою з моменту здобуття незалежності від Великої Британії в 1966 році.

Дохід Ботсвани значною мірою залежав від діамантів, але спад на світовому алмазному ринку спричинив різке падіння економічного зростання у країні цього року, а рівень безробіття зріс до 28%.