Керівник Космічних операцій США: Китай виводить військові можливості в космос “приголомшивими” темпами

Керівник Космічних операцій США Бредлі Ченс Солтцман попередив, що Китай виводить військові можливості в космос “приголомшивими” темпами, що значно збільшує ризик війни на орбіті, пише Financial Times.

“Кількість різних категорій космічної зброї, яку Китай створив, і... швидкість, з якою вони це роблять, дуже загрозлива”, ‒ сказав генерал Солтцман.

Він додав, що однією з причин створення Космічних сил у Сполучених Штатах у 2019 році є те, що за останні 20 років Росія та Китай розвинули та продемонстрували здатність вести військові дії в космосі.

Збройні сили США вже давно використовують засоби космічного базування для зв’язку та націлювання ракет. Для Китаю космос стає все важливішою сферою в його прагненні поставити під загрозу одну з традиційних переваг американської армії.

Пекін відкинув заяви США про те, що його дедалі складніша космічна програма є небезпечною для інших країн. Міністерство закордонних справ звинуватило Вашингтон цього року в “неодноразовому позиціонуванні Китаю як загрози”, що є виправдання для того, аби США розширювали свої сили у космосі та “зберігали військову гегемонію”.

У рамках масштабних військових реформ, започаткованих у 2015 році, голова КНР Сі Цзіньпін об'єднав космічні, інформаційні та кібервійськові операції в рамках Стратегічних сил підтримки (СГП) ‒ нового підрозділу Народно-визвольної армії. У квітні Сі розпочав ще одну реструктуризацію, яка фактично розпустила СГП, віддавши їхні функції під прямий контроль військового керівництва, прагнучи посилити вище згадані операції.

І Росія, і Китай випробували супутники з можливостями, які включають так звані зачіпні гаки для витягування інших супутників з орбіти і “кінетичні засоби поразки”, які можуть націлюватися на супутники і балістичні ракети великої дальності в космосі.

У травні високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив на слуханнях у Комітеті збройних сил Палати представників, що Росія розробляє “невибірну” ядерну зброю, призначену для відправки в космос, а у вересні Китай провів третє секретне випробування безпілотного космічного літака, який можна було б використати для порушення роботи супутників.

Солтцман додає, що США значно випередили своїх європейських союзників у розвитку військового космічного потенціалу, але Вашингтон хоче “закласти основи” для космічних сил континенту. Минулого року маршала авіації Великої Британії Пола Годфрі призначили контролювати союзницькі партнерства з НАТО з Космічними силами США ‒ це був один із перших випадків, коли високопоставлений пілот союзників приєднався до армії США.

Водночас американський генерал застеріг від поспішного нарощування космічних сил у регіоні.

“Виділення та запуск нової служби потребує великих ресурсів. Навіть в Америці, де, як ми думаємо, у нас більше ресурсів, ми недооцінили, що для цього буде потрібно”, ‒ сказав він.