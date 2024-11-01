"Лотерея Маска" триватиме: суд не заборонив мільярдеру роздавати гроші виборцям

Суд штату Пенсильванія відмовився терміново розглядати позов до Ілона Маска щодо нібито незаконної роздачі ним призів у розмірі 1 мільйона доларів виборцям Дональда Трампа.

Як пише Reuters, суддя заявив, що справа буде поставлена на павзу, поки суд федерального рівня не вирішить, чи відкривати провадження проти мільярдера. Таким чином вирок вже точно пролунає після завершення виборів, що дозволяє Маску й надалі проводити свою лотерею.

Попри те, що суд наполягав на особистій присутності власника компаній SpaceX, Tesla та мережі X у залі, Маск виклик проігнорував - але на рішення це жодним чином не вплинуло.