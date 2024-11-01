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Очільник МЗС заявив, що підсумки виборів у США не змінять допомогу Україні

Андрій Сибіга наполягає, що наша держава має сильну двопартійну підтримку.

Очільник МЗС заявив, що підсумки виборів у США не змінять допомогу Україні
Андрій Сибіга
Фото: EPA/UPG

Під час пресконференції у канадському Монреалі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заперечив вплив результатів президентських виборів у США наступного тижня на рівень військової допомоги нашій державі.

Як пише Reuters, урядовець висловив впевненість у "сильній двопартійній підтримці з боку як республіканців, так і демократів". Головне ж, за словами Сибіги, це "підтримка американського народу".

Міністр також нагадав, що фінансувати оборону України - "це не благодійність, а внесок у трансатлантичну безпеку". "Ми впевнені у тривалій підтримці, бо захищаємо наші спільні цінності і демократію, а війна стосується не лише України, але й відновлення світового порядку", - підкреслив Сибіга.

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